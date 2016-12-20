Интеллектуальная собственность
Утечка мозгов и патентов
В последние годы количество уезжающих из Беларуси за рубеж ученых, преподавателей и инженеров уменьшилось. Но статистика не учитывает качественный состав этой утечки и потери от утраты интеллектуальных ресурсов из-за такой миграции.
Юрий НЕЧЕПУРЕНКО, кандидат химических наук, эксперт по управлению интеллектуальной собственностью
В построении инновационной экономики решающая роль принадлежит высококвалифицированным кадрам. Их миграция сегодня характерна практически для всех стран мира, и мы здесь не исключение. Трудно точно оценить масштаб экономических потерь от этого. Попытаемся ограничиться лишь одной из наиболее привилегированных сфер данной деятельности – изобретательством.
Изобретения – очень чувствительный барометр, ведь на них базируется весь наукоемкий высокотехнологичный бизнес в отраслях, связанных с научно-технической деятельностью. Транснациональные компании тратят ежегодно миллиарды долларов на научно-техническую и инновационную деятельность, в ходе которой создаются и патентуются во всех ведущих патентных ведомствах мира сотни тысяч изобретений. Это дает ТНК огромные конкурентные преимущества. Поэтому на мировых рынках доминируют компании, умеющие превращать свои интеллектуальные ресурсы в нематериальные активы (основная доля которых – права на интеллектуальную собственность) и эффективно управлять ими.
Оценка результатов патентования изобретений за рубежом национальными заявителями и белорусскими мигрантами, временно работающими по контрактам за границей, представлены в таблице по состоянию на 1.01.2016 г. К сожалению, получить полную объективную информацию из доступных официальных источников не удается. Ведь значительная часть белорусов, работающих по контрактам за рубежом и подписавших соглашение об уступке нанимателю созданной ими интеллектуальной собственности, указаны в большинстве патентов как граждане других стран по месту работы. Поэтому приведенные в таблице показатели носят оценочный характер и указывают лишь на минимальные значения наших «интеллектуальных потерь». Как видно, только в России и некоторых странах СНГ национальные заявители добились определенных успехов. К сожалению, этого нельзя сказать о ситуации на ведущих рынках США, ЕС, Японии, Китая, Кореи, Тайваня.
|
Страна
|
Количество поданных заявок
на изобретения
|
Количество выданных
патентов
|
Национальными
заявителями
|
Иностранными компаниями, где изобретателями являются граждане Беларуси
|
Национальным заявителям
|
Иностранным компаниям, где изобретателями являются граждане Беларуси
|
Австралия
|
84
|
156
|
4
|
36
|
Австрия
|
1
|
3
|
1
|
2
|
Аргентина
|
1
|
20
|
–
|
–
|
Бразилия
|
3
|
38
|
–
|
1
|
Великобритания
|
2
|
13
|
1
|
6
|
Германия
|
13
|
85
|
7
|
32
|
Гонконг
|
2
|
18
|
–
|
–
|
ЕАПВ
|
1378
|
н/д
|
738
|
49
|
ЕПВ
|
93
|
444
|
28
|
137
|
Израиль
|
2
|
10
|
–
|
–
|
Канада
|
17
|
127
|
2
|
29
|
Китай
|
38
|
331
|
16
|
161
|
Латвия
|
4
|
14
|
2
|
12
|
Литва
|
8
|
11
|
5
|
10
|
Малайзия
|
1
|
13
|
–
|
–
|
Мексика
|
–
|
29
|
–
|
–
|
Молдова
|
11
|
5
|
11
|
5
|
Нидерланды
|
2
|
15
|
1
|
–
|
Польша
|
22
|
41
|
8
|
18
|
Португалия
|
1
|
11
|
–
|
8
|
РСТ
|
321
|
586
|
–
|
–
|
Корея
|
17
|
384
|
5
|
140
|
Россия
|
н/д
|
н/д
|
3046
|
717
|
США
|
н/д
|
995
|
107
|
619
|
Тайвань
|
9
|
231
|
9
|
104
|
Украина
|
н/д
|
н/д
|
134
|
27
|
Франция
|
2
|
17
|
2
|
12
|
Чехия
|
2
|
17
|
–
|
10
|
Япония
|
29
|
338
|
10
|
138
Изобретения, созданные с участием граждан Беларуси, патентуются почти во всех развитых странах. Больше всего заявок о выдаче патентов на изобретения было подано иностранными заявителями в патентные ведомства США, ЕС, Китая, Японии, Тайваня, Австралии и Канады, а выдано патентов – в России, США, Китае, Корее, Японии, ЕС и на Тайване.
Такая статистика свидетельствует, что белорусские граждане создают и патентуют в дальнем зарубежье через иностранных партнеров или фирмы на порядок больше изобретений, чем все национальные заявители Беларуси вместе взятые. Белорусы работают, в частности, в таких компаниях, как Google, Intel, Hewlett-Packard, Microsoft, IBM, Eastman Kodak, Johnson & Johnson (США), немецкие DaimlerChrysler, BASF, Siemens, Carl Zeiss (ФРГ), LG и Samsung (Корея), Philips, Alcatel-Lucent и др.
Основной канал «утечки мозгов» – трудовая миграция. Это как кратковременная, так и долговременная работа отдельных ученых, преподавателей и инженеров по индивидуальным грантам и контрактам за рубежом. Все права на полученные результаты принадлежат иностранным компаниям, университетам и научным центрам.
Другой канал «утечки» интеллектуальной собственности – международные контракты на выполнение НИОКР, заключаемые университетами и научными организациями. По условиям этих контрактов, все права на полученные результаты, как правило, принадлежат зарубежным заказчикам и активно патентуются ими после выполнения работ.
Значительная часть изобретений в сфере высоких технологий формируется в рамках деятельности международных консорциумов, которые создаются для выполнения научных и научно-технических проектов в рамках различных международных программ и отдельных грантов многочисленных фондов. Обязательное предварительное условие выполнения подобного проекта – соглашение о распределении прав на интеллектуальную собственность. Поскольку зарубежное патентование стоит дорого, белорусские участники консорциумов не в состоянии его оплатить. Поэтому правообладателями результатов совместных проектов опять-таки становятся зарубежные партнеры.
Сравнительный анализ патентной активности белорусских граждан, работающих в нашей стране и за рубежом, позволяет сделать вывод о том, что в Беларуси пока не созданы в полной мере благоприятные условия для творческой работы наиболее одаренных научных и инженерно-технических работников. Это заставляет их мигрировать в поисках лучшей доли за границу, а многие плодотворные изобретательские идеи, которые могли бы с успехом работать на нашу страну, находят себе применение в ближнем и дальнем зарубежье.
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика