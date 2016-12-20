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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Интеллектуальная собственность
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Утечка мозгов и патентов

20.12.2016

В последние годы количество уезжающих из Беларуси за рубеж ученых, преподавателей и инженеров уменьшилось. Но статистика не учитывает качественный состав этой утечки и потери от утраты интеллектуальных ресурсов из-за такой миграции.

Юрий НЕЧЕПУРЕНКО, кандидат химических наук, эксперт по управлению интеллектуальной собственностью

В построении инновационной экономики решающая роль принадлежит высококвалифицированным кадрам. Их миграция сегодня характерна практически для всех стран мира, и мы здесь не исключение. Трудно точно оценить масштаб экономических потерь от этого. Попытаемся ограничиться лишь одной из наиболее привилегированных сфер данной деятельности – изобретательством.

Изобретения – очень чувствительный барометр, ведь на них базируется весь наукоемкий высокотехнологичный бизнес в отраслях, связанных с научно-технической деятельностью. Транснациональные компании тратят ежегодно миллиарды долларов на научно-техническую и инновационную деятельность, в ходе которой создаются и патентуются во всех ведущих патентных ведомствах мира сотни тысяч изобретений. Это дает ТНК огромные конкурентные преимущества. Поэтому на мировых рынках доминируют компании, умеющие превращать свои интеллектуальные ресурсы в нематериальные активы (основная доля которых – права на интеллектуальную собственность) и эффективно управлять ими.

Оценка результатов патентования изобретений за рубежом национальными заявителями и белорусскими мигрантами, временно работающими по контрактам за границей, представлены в таблице по состоянию на 1.01.2016 г. К сожалению, получить полную объективную информацию из доступных официальных источников не удается. Ведь значительная часть белорусов, работающих по контрактам за рубежом и подписавших соглашение об уступке нанимателю созданной ими интеллектуальной собственности, указаны в большинстве патентов как граждане других стран по месту работы. Поэтому приведенные в таблице показатели носят оценочный характер и указывают лишь на минимальные значения наших «интеллектуальных потерь». Как видно, только в России и некоторых странах СНГ национальные заявители добились определенных успехов. К сожалению, этого нельзя сказать о ситуации на ведущих рынках США, ЕС, Японии, Китая, Кореи, Тайваня.

Страна

Количество поданных заявок

на изобретения

Количество выданных

патентов

Национальными

заявителями

Иностранными компаниями, где изобретателями являются граждане Беларуси

Национальным заявителям

Иностранным компаниям, где изобретателями являются граждане Беларуси

Австралия

84

156

4

36

Австрия

1

3

1

2

Аргентина

1

20

Бразилия

3

38

1

Великобритания

2

13

1

6

Германия

13

85

7

32

Гонконг

2

18

ЕАПВ

1378

н/д

738

49

ЕПВ

93

444

28

137

Израиль

2

10

Канада

17

127

2

29

Китай

38

331

16

161

Латвия

4

14

2

12

Литва

8

11

5

10

Малайзия

1

13

Мексика

29

Молдова

11

5

11

5

Нидерланды

2

15

1

Польша

22

41

8

18

Португалия

1

11

8

РСТ

321

586

Корея

17

384

5

140

Россия

н/д

н/д

3046

717

США

н/д

995

107

619

Тайвань

9

231

9

104

Украина

н/д

н/д

134

27

Франция

2

17

2

12

Чехия

2

17

10

Япония

29

338

10

138

 

Изобретения, созданные с участием граждан Беларуси, патентуются почти во всех развитых странах. Больше всего заявок о выдаче патентов на изобретения было подано иностранными заявителями в патентные ведомства США, ЕС, Китая, Японии, Тайваня, Австралии и Канады, а выдано патентов – в России, США, Китае, Корее, Японии, ЕС и на Тайване.

Такая статистика свидетельствует, что белорусские граждане создают и патентуют в дальнем зарубежье через иностранных партнеров или фирмы на порядок больше изобретений, чем все национальные заявители Беларуси вместе взятые. Белорусы работают, в частности, в таких компаниях, как Google, Intel, Hewlett-Packard, Microsoft, IBM, Eastman Kodak, Johnson & Johnson (США), немецкие DaimlerChrysler, BASF, Siemens, Carl Zeiss (ФРГ), LG и Samsung (Корея), Philips, Alcatel-Lucent и др.

Основной канал «утечки мозгов» – трудовая миграция. Это как кратковременная, так и долговременная работа отдельных ученых, преподавателей и инженеров по индивидуальным грантам и контрактам за рубежом. Все права на полученные результаты принадлежат иностранным компаниям, университетам и научным центрам.

Другой канал «утечки» интеллектуальной собственности – международные контракты на выполнение НИОКР, заключаемые университетами и научными организациями. По условиям этих контрактов, все права на полученные результаты, как правило, принадлежат зарубежным заказчикам и активно патентуются ими после выполнения работ.

Значительная часть изобретений в сфере высоких технологий формируется в рамках деятельности международных консорциумов, которые создаются для выполнения научных и научно-технических проектов в рамках различных международных программ и отдельных грантов многочисленных фондов. Обязательное предварительное условие выполнения подобного проекта – соглашение о распределении прав на интеллектуальную собственность. Поскольку зарубежное патентование стоит дорого, белорусские участники консорциумов не в состоянии его оплатить. Поэтому правообладателями результатов совместных проектов опять-таки становятся зарубежные партнеры.

Сравнительный анализ патентной активности белорусских граждан, работающих в нашей стране и за рубежом, позволяет сделать вывод о том, что в Беларуси пока не созданы в полной мере благоприятные условия для творческой работы наиболее одаренных научных и инженерно-технических работников. Это заставляет их мигрировать в поисках лучшей доли за границу, а многие плодотворные изобретательские идеи, которые могли бы с успехом работать на нашу страну, находят себе применение в ближнем и дальнем зарубежье.

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