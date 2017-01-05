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№1 (2008) от 06.01.2017

06 января 2017 года

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Установлен переходный период

05.01.2017

Выпуск в обращение транспортных средств без их обязательного оснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб в Беларуси возможен до 31 декабря 2018 года.

Такое решение принято по итогам совещания по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в условиях ЕАЭС, состоявшегося на площадке правительства в конце декабря прошлого года, сообщила пресс-служба Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

В рассмотрении хода работ по подготовке к введению в нашей стране требования по обязательному оснащению транспортных средств системами (устройствами) вызова экстренных оперативных служб принимали участие заинтересованные органы госуправления, а также представители ассоциаций автобизнеса.

В результате было принято решение о возможности выпуска в обращение на территории Республики Беларусь до 31.12.2018 г. транспортных средств без оснащения их аппаратурой спутниковой навигации и устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб.

Данный переходный период позволит завершить в стране все мероприятия по созданию инфраструктуры функционирования системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (в Республике Беларусь – это «ЭРА-РБ»), способной взаимодействовать с соответствующими системами стран ЕАЭС.

Справочно

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) установлено требование об обязательном оснащении транспортных средств, выпускаемых в обращение в странах-членах ЕАЭС, устройствами вызова экстренных оперативных служб и введение этой нормы с 1 января 2017 года.

Указанное требование распространяется на машины, принадлежащие к типу, оценка соответствия которого до 1 января 2017 года не была проведена. На автомобили, находившиеся в эксплуатации на территории ЕАЭС до вступления в силу новой нормы, она не применяется. Сам регламент действует с 1 января 2015 года.

 

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