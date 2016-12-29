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29 декабря 2016 года

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Консультации

Установить максимальную цену реализации

29.12.2016

Юридическое лицо – резидент (далее – комиссионер) и юридическое лицо – нерезидент (далее – комитент) заключили договор комиссии на продажу товара. 

Можно ли в рамках этого договора установить максимальную цену реализации товара?

Да, можно, но при соблюдении антимонопольного законодательства.

В соответствии со ст. 880 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Согласно ст. 882 ГК принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в до...

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