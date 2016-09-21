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№72 (1979) от 20.09.2016

21 сентября 2016 года

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События
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УСПЕЙТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ГОЛОСОВАНИЯ И РОЗЫГРЫШЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ СЛИТКОВ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»!

21.09.2016

Напоминаем, что до 30 сентября в Беларуси проходит второй этап народного голосования Премии потребительского признания «Народная Марка». Организаторы Премии приглашают всех желающих поддержать любимые бренды непродовольственных товаров и услуг. Всех участников голосования ждет розыгрыш отличных призов – 10 золотых и 100 серебряных слитков, а также 100 пригласительных билетов на концертное шоу «Народная Марка», которое пройдет 1 декабря в Prime Hall с участием известных музыкальных исполнителей и коллективов Беларуси и последующей трансляцией на телеканале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо заполнить анкету народного голосования, в которой нужно просто вписать в пустые графы напротив указанных товарных номинаций предпочитаемые вами торговые маркинепродовольственных товаров и услуг.

Анкета для голосования будет доступна на официальном сайте Премии narodnayamarka.by в период до 30 сентября. ГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Заполнить анкету можно также в печатных изданиях Беларуси. Розыгрыш призов по итогам второго этапа голосования состоится 10 октября, имена победителей будут объявлены на сайте Премии.

Подробная информация на официальном сайте narodnayamarka.by.

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