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Усилить роль национальных валют

17.12.2016

Эксперты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) расширение использования национальных валют во взаиморасчетах.

Во встрече также приняли участие представители уполномоченных органов государств ЕАЭС, региональных финансовых институтов (Евразийского банка развития и Межгосударственного банка), национальных бирж, операторов систем денежных переводов, научно-исследовательских организаций.

В частности, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая заявила, что увеличение использования национальных валют в торговле между государствами Союза необходимо рассматривать в широком контексте формирования интегрированного валютного рынка как одного из важных элементов общего союзного финансового рынка. При этом министр уверена в целесообразности более активного информирования участников финансового рынка о текущих преимуществах ведения расчетов в национальных валютах и об открывающихся в результате реализации интеграционных мер перспективах. Кроме создания общих условий для интенсификации расчетов – формирования нормативно-правовой базы и снятия существующих препятствий – необходимо более тесное взаимодействие с бизнес-сообществом.

Эксперты также обменялись мнениями о состоянии и роли национальных валют в трансграничных операциях на территории ЕАЭС, имеющихся препятствиях и ограничениях в их использовании, мерах по увеличению расчетов.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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