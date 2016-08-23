Упростим административные процедуры

Напомним, что Распоряжением Премьер-министра от 21.03.2016 № 102р была создана рабочая группа по упрощению административных процедур для бизнеса. В соответствии с протоколом заседания этой рабочей группы от 27.04.2016 № 11/7пр государственным органам и организациям было дано задание внести в Минэкономики предложения по упрощению административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным чиновников, в этой сфере уже проделана значительная работа. Так, предложено отменить свыше 40 административных процедур, перевести 65 в электронный формат, сократить перечни документов, и (или) времени, и (или) стоимости 25 осуществляемых процедур.

В настоящее время в Минэкономики ведется работа по анализу и систематизации внесенных предложений.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ