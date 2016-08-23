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Упростим административные процедуры
Минэкономики поручено произвести систематизацию предложений различных госорганов по упрощению административных процедур для бизнеса.
Напомним, что Распоряжением Премьер-министра от 21.03.2016 № 102р была создана рабочая группа по упрощению административных процедур для бизнеса. В соответствии с протоколом заседания этой рабочей группы от 27.04.2016 № 11/7пр государственным органам и организациям было дано задание внести в Минэкономики предложения по упрощению административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По данным чиновников, в этой сфере уже проделана значительная работа. Так, предложено отменить свыше 40 административных процедур, перевести 65 в электронный формат, сократить перечни документов, и (или) времени, и (или) стоимости 25 осуществляемых процедур.
В настоящее время в Минэкономики ведется работа по анализу и систематизации внесенных предложений.
Автор публикации: Александр БОРИСОВ
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