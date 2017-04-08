Упрощен порядок выдачи въездных виз иностранцам

Постановлением Совмина от 6 апреля 2017 г. № 253 внесены коррективы в Визовые правила Республики Беларусь. Упрощается порядок выдачи въездных виз иностранцам из стран, благополучных в миграционном отношении, в Национальном аэропорту Минск.

Корректировка Визовых правил направлена на совершенствование правового регулирования сложившейся практики работы загранучреждений, позволяет однозначно толковать существующую льготу по выдаче краткосрочных виз без дополнительного предоставления документов визовой поддержки гражданам из благополучных в миграционном отношении стран, сообщает пресс-служба Совмина.

Расширены полномочия должностных лиц главного консульского управления МИД, которые теперь при рассмотрении ходатайств граждан государств, благополучных в миграционном плане, могут применять льготы.

Например, определенные документы визовой поддержки, указанные в Визовых правилах, могут быть приняты в копиях по факсу или другим каналам связи. Требование обязательного представления документов визовой поддержки может не соблюдаться при оформлении краткосрочных въездных виз на срок до 30 суток. Речь идет о деловых поездках, участии в спортивных или культурных мероприятиях, поездкам по частным делам.

Краткосрочные въездные визы для иностранных туристов могут выдаваться на основании подтверждения брони в отелях и других местах размещения приезжих (подтверждение может быть получено по факсу или другим каналам связи), на срок не более 10 суток.

Также документом определен порядок выдачи и оформления двукратной выездной-въездной визы. Ранее выдача таких виз не осуществлялась.

Напомним, что решение о безвизовом пятидневном посещении Беларуси через Национальный аэропорт Минск введено Указом Президента от 9.01.2017 № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Постановление № 253вступит в силу после официального опубликования.