Управление предприятием- банкротом

Как оформить увольнение директора (какую статью ТК указать в приказе) и возложение его обязанностей на управляющего?

Судом введено конкурсное управление, назначен управляющий. В соответствии со ст. 86 Закона от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З) полномочия директора прекращаются.

Трудовой договор с руководителем организации может быть прекращен на основании проведения в отношении организации процедур экономической несостоятельности (банкротства) (п. 1 ст. 257 ТК).

В данной ситуации трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут по инициативе собственника имущества организации или уполномоченного им органа (ст. 258 ТК).

При этом в случае открытия конкурсного производства такое увольнение обязательно. Так, согласно абз. 2 ч. 1 ст. 86 Закона № 415-З со дня вынесения хозяйственным судом определения об открытии конкурсного производства лицо (орган), полномочное заключать трудовой договор (контракт) с руководителем организации-должника, должно...