Уменьшение уставного фонда ЗАО: бухгалтерский учет и налоги

Уставный фонд закрытого акционерного общества (ЗАО), в котором два участника (участники – физические лица), составляет 10 тыс. BYN. Доля каждого из участников в уставном фонде – по 50%.

Участники ЗАО имеют намерение уменьшить уставный фонд ЗАО (путем уменьшения номинальной стоимости акций) до минимального его размера, предусмотренного действующим законодательством, и получить сумму уменьшения в денежной форме.

1) Можно ли это сделать? Если да, то как?

2) Каким образом отразить в бухгалтерском учете ЗАО направление сумм уменьшения номинальной стоимости акций ЗАО в пользу его акционеров?

3) Возникает ли у акционеров при направлении сумм уменьшения номинальной стоимости акций ЗАО в их пользу доход, облагаемый подоходным налогом?

1) В соответствии со ст. 66 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) закрытым признае...