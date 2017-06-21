Уход за стариками и инвалидами – не объект налогообложения

В последние дни в байнете бурно обсуждается вопрос налогообложения патронажной помощи, оказываемой благотворительной организацией Хэсэд-Рахамим. В этой истории нет ни политического, ни национального подтекста, зато есть благополучное решение. Порядок налогообложения в подобных ситуациях разъяснило МНС на своем сайте.

В соответствии с подп. 1.42 п. 1 ст. 163 НК от подоходного налога освобождаются доходы, получаемые физическими лицами из средств иностранной безвозмездной помощи (далее – ИБП) в порядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь.

В настоящее время порядок получения и использования ИБП регулируется Декретом Президента от 31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» (далее – Декрет № 5) и Положением о порядке получения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее получением и целевым использованием, а также регистрации гуманитарных программ, утвержденным Декретом № 5 (далее – Положение).

В соответствии с п. 2 Положения ИБП – это денежные средства, в т.ч. выделяемые иностранными учредителями для финансирования созданных ими учреждений РБ, взносы иностранных учредителей (членов) некоммерческих организаций РБ, беспроцентные займы, а также товары (имущество), за исключением недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, и имущественных прав, безвозмездно предоставляемые получателям в пользование, владение и (или) распоряжение отправителями.

Согласно ч. 2 п. 27 Положения имущество, приобретенное за счет средств ИБП, в т.ч. в рамках реализации гуманитарной программы, ИБП не является и не подлежит освобождению от налогов, сборов (пошлин) в порядке, предусмотренном Положением.

Таким образом, Положение не предусматривает освобождения от налогообложения товаров (работ, услуг), приобретенных из средств ИБП.

Следовательно, полученные физическими лицами на безвозмездной основе товары, (работы, услуги), приобретенные у третьих лиц (оплаченные третьим лицам) еврейским благотворительным общественным объединением (далее – общественное объединение) за счет денежных средств, зарегистрированных в качестве ИБП, признаются для этих физических лиц-получателей таких товаров (работ, услуг) объектом налогообложения подоходным налогом.

При этом их налогообложение производится с учетом льготы по подоходному налогу, установленной абз. 3 ч. 1 подп. 1.19 п. 1 ст. 163 НК.

Справочно: в соответствии с абз. 3 ч. 1 подп. 1.19 п. 1 ст. 163 НК от подоходного налога освобождаются доходы, не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей, получаемые физическим лицом от организации, не являющейся для него местом основной работы (службы, учебы), в размере, не превышающем: в 2016 году - 99 BYN, в 2017 г. – 111 BYN.

В соответствии с п. 1 ст. 175 НК общественное объединение, являющееся источником выплаты физическому лицу таких доходов, признается налоговым агентом, который обязан исчислить, удержать у физического лица и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога в установленном законодательством порядке.

Удержание у физического лица, исчисленной суммы подоходного налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых физическому лицу (ч.2 п. 8 ст. 175 НК).

При выплате физическому лицу доходов в натуральной форме налоговый агент обязан перечислить в бюджет исчисленную и удержанную сумму подоходного налога не позднее дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы подоходного налога (абз.3 ч. 3 п. 9 ст. 175 НК).

При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога с дохода, выплаченного физическому лицу в натуральной форме, по причине отсутствия ему денежных выплат и (или) отказа физического лица внести причитающиеся суммы подоходного налога налоговый агент в соответствии с ч. 1 п. 5 ст. 180 НК обязан в месячный срок со дня выявления указанных фактов направить в налоговый орган по месту жительства физического лица письменное сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу.

В письменном сообщении, направляемом в налоговый орган, налоговому агенту следует указать фамилию, собственное имя, отчество, серию и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица, размер выплаченного ему дохода и сумму подоходного налога, подлежащую удержанию из указанного дохода.

В соответствии с ч. 3 п. 2 ст. 181 НК налоговый орган в 30-дневный срок со дня получения вышеуказанного письменного сообщения вручает физическому лицу извещение на уплату подоходного налога. Уплата подоходного налога производится физическим лицом в 30-дневный срок со дня вручения налоговым органом такого извещения.

Следует отметить, что на основании п. 4 ст. 43 НК, местные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе предоставлять льготы по республиканским налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в местные бюджеты, отдельным плательщикам - физическим лицам по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, исходя из их имущественного положения.

Для решения вопроса об освобождении от уплаты подоходного налога физическое лицо-получатель дохода в натуральной форме вправе обратиться с соответствующим заявлением в администрацию района по месту жительства.

Вместе с тем на практике встречаются ситуации, когда благотворительные организации оказывают безвозмездно помощь гражданам (инвалидам, пенсионерам) в виде уборки их жилых помещений, совершении покупок за счет собственных денежных средств данных физических лиц. Оказывают такую помощь непосредственно работники этих благотворительных организаций, которым за выполнение данных обязанностей, благотворительная организация из средств ИБП выплачивает зарплату, удерживая из нее подоходный налог.

Поскольку вышеуказанная помощь оказывается гражданам на безвозмездной основе, без привлечения сторонних организаций и физических лиц, то при таких обстоятельствах дохода, подлежащего обложению подоходным налогом, у гражданин в подобных ситуациях, НЕ ВОЗНИКАЕТ.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.06.2020