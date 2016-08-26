Уговор не дороже налогов

Министерство финансов США раскритиковало Европейскую комиссию за штрафы, налагаемые на транснациональные корпорации за уход от налогов с помощью договоренностей с правительствами отдельных стран-членов ЕС. В основном речь идет об американских ТНК, таких как Apple, Starbucks и Amazon.

По мнению Еврокомиссии, данные компании получали налоговые преференции по предварительным заключениям налоговых органов в отношении налогообложения внутригрупповых операций, особенно в части трансфертного ценообразования. Слишком щедрые преференции, предоставляемые крупным корпорациям незаконны, полагают в Еврокомиссии, а потому следует произвести перерасчет налогов за прошедшие периоды и потребовать доплату налога на прибыль.

В свою очередь, Минфин США, опубликовал документ, в котором говорится, что расследование в отношении предоставления международным корпорациям налоговых преференций, инициированное Еврокомиссией еще в 2013 году, может создать неудачный глобальный прецедент. Ретроспективное налогообложение является диспропорциональным для американских компаний, которые в США будут пользоваться правом зачета налогов, уплаченных в ЕС. Такой подход был непредвиденным для ТНК и стран-членов ЕС, которые в частном порядке предоставляли им налоговые преференции. Ретроспективное налогообложение американских корпораций в ЕС подрывает основы налоговых договоров стран ЕС с США, международных руководств по трансфертному ценообразованию и проект BEPS, считают в Минфине США.

Однако в Евросоюзе полагают, что вопрос о разрешении споров по поводу распределения прав на налогообложение между юрисдикциями является вполне закономерным в свете проекта BEPS. При этом признается, что отсутствие эффективного и отлаженного механизма разрешения подобных споров между странами действительно может негативно повлиять на имплементацию новейших стандартов ОЭСР.