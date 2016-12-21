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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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ВЭД
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Удар по арматуре

21.12.2016

Европейский союз с 21 декабря вводит 12,5-процентную пошлину на импорт белорусской арматуры для бетона, чтобы противодействовать «чрезмерно низким ценам», сообщает агентство Reuters. 

В начале этого года ЕС установил импортные пошлины на арматурную сталь из Китая, обвинив китайские компании в поставках продукции в большом объеме по заниженным ценам. В марте Еврокомиссия начала новое антидемпинговое расследование после жалобы Европейской ассоциации производителей стали Eurofer, которая выступала от имени заводов, контролирующих более 25% рынка арматуры в ЕС.

Расследование продлится еще в течение 6 месяцев. До 20 июня может быть принято решение о постоянной антидемпинговой пошлине. Обычно такая мера вводится на 5 лет.

По данным ЕС, импорт из Беларуси с 2012 г. по 2015-й выросли почти втрое и занял около 5% европейского рынка, достигнув около 180 млн. евро. Одновременно цены упали примерно на 25%, тогда как собственное производство ЕС в этот период снизилось на 5%.

Меры, принимаемые ЕС, могут болезненно отразиться на БМЗ и других предприятиях белорусской металлургии. Так, в прошлом году доля поставок в страны Евросоюза в экспорте БМЗ в стоимостном выражении составила почти 60%. Возможное введение антидемпинговой пошлины может негативно сказаться на финансовом положении завода, которое и так осложнилось. Если в 2012 г. чистая прибыль предприятия составляла 368,4 млрд. Br (до деноминации), то в 2015-м его убыток достиг 2624,4 млрд.

Ранее на БМЗ заявляли, что Европейская комиссия получила ответы на все интересовавшие ее вопросы. При этом руководство завода отмечает, что в последние годы потребления металлопродукции в мире значительное снизилось, что привело к избытку предложения и резкому падению цен на рынке. Это спровоцировало обострение конкуренции, а одним из ее инструментов становится инициирование антидемпинговых расследований с целью введения дополнительных пошлин, считают на БМЗ.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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