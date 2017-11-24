Учет разниц, возникающих, если валюта обязательства и платежа не совпадают

Рассмотрим особенности бухгалтерского и налогового учета разниц, возникающих при расчетах по договорам, обязательства по которым подлежат оплате в иностранной валюте эквивалентно сумме другой инвалюты.

Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», утв. постановлением Минфина от 29.10.2014 № 69 (далее – НСБУ № 69), определяет порядок отражения в бухгалтерском учете выраженной в иностранной валюте стоимости активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и разниц, возникающих при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в официальную денежную единицу РБ, в организациях (за исключением Нацбанка, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций).

Таким образом, НСБУ № 69 в настоящее время не определяет порядок отражени...

Автор публикации: Майя ЯРОШ, экономист