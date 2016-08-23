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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Учет простоев

23.08.2016

Отражаются ли простои по вине работника и не по его вине при суммированном учете рабочего времени?

Да, простои (внутрисменные, целодневные) отражаются в табеле использования рабочего времени в любых случаях, как по вине работника, так и без наличия его вины.

Согласно ст. 133 ТК учету подлежит фактическое рабочее время, которое состоит из отработанного и неотработанного времени, включаемое в соответствии с законодательством в рабочее время. При этом в составе неотработанного времени выделяются оплачиваемое и неоплачиваемое время, а также потери рабочего времени как по вине работника, так и при отсутствии его вины.

Исходя из данной нормы законодательства о труде простой относится к потерям рабочего времени и, соответственно, выражается в часах (днях), приходящихся на рабочее врем...

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