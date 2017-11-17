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№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Учет подоходного налога с микрозаймов

17.11.2017

Каким образом ведется учет сумм подоходного налога, исчисленных с займов, выданных физическим лицам микрофинансовой организацией (МФО) до 2015 г.?

До 2015 г. организация применяла УСН без НДС с ведением книги учета доходов и расходов.

В связи со вступлением в силу с 1 января 2015 г. Указа от 30.06.2014 № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» микрофинансовым организациям предоставлено право при выдаче микрозаймов физическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством, не исчислять подоходный налог с физических лиц.

С 1.01.2015 г. подоходный налог не исчисляется налоговыми агентами с сумм микрозаймов, предоставляемых микрофинансовыми организациями физическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством (п. 10 ст. 175 НК).

В прежней редакции п. 10 ст. 175 НК, действовавшей до 1.01.2015 г., предусматривалось, что при выдаче физическим лицам, за исключением...

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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