Учет питьевой воды зависит от целей ее использования

Рассмотрев письмо Минтруда и соцзащиты от 11.08.2017 № 19-1/2272, Минфин разъяснил следующее.

Приобретенная организациями бутилированная вода принимается к бухгалтерскому учету по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (ч. 17 п. 16, ч. 3 п. 47 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50 (далее – Инструкция № 50)).

Если бутилированная вода потребляется в рамках реализации нанимателями в соответствии с законодательством (ст. 231 Трудового кодекса, ст. 30 Закона «Об охране труда», п. 65 Межотраслевых общих правил по охране труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 3.06.2003 № 70) мероприятий по созданию благоприятных условий для работников в процессе их трудовой деятельности, то стоимость потребленной воды списывается в дебет счетов 25 «Обще­производственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на реализацию» и других счетов с кредита счета 10 «Материалы» (п.п. 27, 28, 30, 35 Инструкции № 50).

В случае потребления бутилированной воды работниками в рамках реализации социальной политики организации стоимость воды включается в состав прочих расходов по текущей деятельности бухгалтерской записью по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности») и кредиту счета 10 «Материалы» (абз. 20 п. 13 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102). Такой же бухгалтерской записью отражается стоимость бутилированной воды, потребленной в ходе проведения культурно-массовых и иных мероприятий, не связанных с производственной деятельностью организации.

При отражении в бухгалтерском учете потребления бутилированной воды лицами, не являющимися работниками организации (в том числе питьевой воды в зонах обслуживания клиентов), следует принять во внимание, что понятие «представительские расходы» в настоящее время законодательно не определено. Перечень расходов, определяемых как представительские, организация может самостоятельно установить своим локальным нормативным правовым актом. По мнению Министерства финансов, к представительским могут быть отнесены расходы на обслуживание (вода, чай, кофе) физических лиц, являющихся как фактическими, так и потенциальными клиентами организации, в ходе проведения переговоров с ними и оказания им услуг. Списание стоимости бутилированной воды на представительские расходы отражается бухгалтерской записью по дебету счета 26 «Общехозяйственные затраты» (44 «Расходы на реализацию») и кредиту счета 10 «Материалы».

Относительно отнесения расходов на обслуживание физических лиц в процессе проведения переговоров с ними и оказания им услуг к представительским расходам целесообразно запросить мнение Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

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