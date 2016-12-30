Вопрос-ответ
Учет молниеотвода
Здание склада торговой организации оборудовано устройством для защиты от прямого попадания молний. Конструктивно система представляет собой молниеприемник, токоотвод и заземление. Молниеприемник, токоотводы конструктивно соединены со зданием и изолированы от него.
Как правильно отразить в учете произведенные затраты: как отдельный инвентарный объект основных средств или отнести на увеличение первоначальной (восстановительной) стоимости здания центрального склада?
Система молниезащиты представляет собой комплексную систему, используемую для снижения материального ущерба при ударе молнии в здание. Она состоит из внешней и внутренней систем молниезащиты (подп. 3.2.21 п. 3.2 разд. 3 Технического кодекса установившейся практики ТКП 336-2011 (02230) «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций», утв. приказом Минэнергетики от 12.8.2011 № 184). Внешняя система молниезащиты состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей.
В соответствии с п. 4 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 № 26 (далее – Инструкция № 26), активы, имеющие материально-вещественную форму, принимаются к б...