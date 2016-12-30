Учет молниеотвода

Здание склада торговой организации оборудовано устройством для защиты от прямого попадания молний. Конструктивно система представляет собой молниеприемник, токоотвод и заземление. Молниеприемник, токоотводы конструктивно соединены со зданием и изолированы от него.

Как правильно отразить в учете произведенные затраты: как отдельный инвентарный объект основных средств или отнести на увеличение первоначальной (восстановительной) стоимости здания центрального склада?