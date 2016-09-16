Организацией было принято решение установить котельную установку на шасси МАЗ. На дату выполнения работы находился в эксплуатации 4 года.

В строительной организации имеется числится модульная котельная установка полной заводской сборки (один модуль), отраженная в бухучете как объект основных средств (шифр 44132, нормативный срок службы – 13 лет).

Как правильно отразить в бухгалтерском учете расходы на осуществление указанных работ?

Надо ли потом пересматривать срок полезного использования котельной установки?

Если да, то какой диапазон остаточного срока полезного использования можно установить?

Расходы по монтажу котельной установки на шасси МАЗ следует рассматривать как затраты, связанные с ее доработкой.

В Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бара) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 31.12.2013 № 79, приведены следующие термины и определения:

– котельная м...