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№71 (1978) от 16.09.2016

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№71 (1978) от 16.09.2016

15 сентября 2016 года

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Консультации

Учет автомобильного топлива и порядок повышения норм расхода

16.09.2016

Рассмотрим некоторые особенности списания топлива при эксплуатации транспортных средств, связанные с режимом работы (поездки по городу, за городом, в условиях полного бездорожья и т.д.) и погодных условий.

Горюче-смазочные материалы (ГСМ) для целей бух­учета относятся к запасам (п. 3 Инструкции по бухгалтерскому учету запасов, утв. постановлением Минфина от 12.11.2010 № 133, далее – Инструкция № 133). Особенности их учета изложены в п.п. 78–83 Ин­струкции № 133.

Оприходование ГСМ производится на основании товарно-транспортной накладной и других первичных учетных документов. Количество выданных ГСМ записывается в ведомость учета выдачи горюче-смазочных материалов, в которой за полученные ГСМ расписывается водитель, а в путевом листе расписывается материально ответственное лицо, их отпустившее.

Учет ГСМ в местах хранения ведется материально ответственными лицами в карточках (книгах)...

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