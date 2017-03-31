Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8938 руб.

2.0131 руб.

Р (100)

3.3497 руб.

Ставка рефинансирования

15.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

У кого больше прав на имущество

31.03.2017

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) получило кредит в банке Беларуси. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору является залог недвижимого имущества.

Резидент заключил инвестиционный договор на реконструкцию завода, в рамках которого получены таможенные и налоговые льготы на приобретенное оборудование. Это же оборудование находится в залоге у банка. Предполагается, что резидент не сможет заплатить по кредитному договору в 2017 г. При этом возникает угроза экономической несостоятельности (банкротства) резидента.

Каковы специальные права банка как залогового кредитора должника? Есть ли у него преимущество (приоритет) в получении денежных средств от продажи залогового имущества по сравнению с другими кредиторами (в т.ч. перед РБ в рамках инвестиционного договора), право на оставление имущества за собой?

Банк как залогодержатель по...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit