Вопрос-ответ
У кого больше прав на имущество
Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) получило кредит в банке Беларуси. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору является залог недвижимого имущества.
Резидент заключил инвестиционный договор на реконструкцию завода, в рамках которого получены таможенные и налоговые льготы на приобретенное оборудование. Это же оборудование находится в залоге у банка. Предполагается, что резидент не сможет заплатить по кредитному договору в 2017 г. При этом возникает угроза экономической несостоятельности (банкротства) резидента.
Каковы специальные права банка как залогового кредитора должника? Есть ли у него преимущество (приоритет) в получении денежных средств от продажи залогового имущества по сравнению с другими кредиторами (в т.ч. перед РБ в рамках инвестиционного договора), право на оставление имущества за собой?
Банк как залогодержатель по...
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