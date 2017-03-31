У кого больше прав на имущество

Резидент заключил инвестиционный договор на реконструкцию завода, в рамках которого получены таможенные и налоговые льготы на приобретенное оборудование. Это же оборудование находится в залоге у банка. Предполагается, что резидент не сможет заплатить по кредитному договору в 2017 г. При этом возникает угроза экономической несостоятельности (банкротства) резидента.

Каковы специальные права банка как залогового кредитора должника? Есть ли у него преимущество (приоритет) в получении денежных средств от продажи залогового имущества по сравнению с другими кредиторами (в т.ч. перед РБ в рамках инвестиционного договора), право на оставление имущества за собой?

Банк как залогодержатель по...