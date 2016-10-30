Тунеядец в сложной жизненной ситуации

Как утверждает МНС, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, могут освободить от уплаты сбора на финансирование государственных расходов, который получил в народе название «налога на тунеядцев».

Такая информация со ссылкой на заместителя министра по налогам и сборам Светлану Шевченко размещена на сайте этого ведомства.

Замминистра считает, что Декрет Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», вступивший в силу с 5 апреля 2015 г., устанавливает лишь общие подходы ко всем плательщикам сбора. А на практике нужно учитывать каждую конкретную жизненную ситуацию. «В жизни у любого человека бывают разные ситуации. Может сложиться так, что человек по тем или иным причинам плательщик сбора и у него тяжелое финансовое положение, жизненные обстоятельства. В этом случае предусмотрена возможность обращения в местные органы власти по вопросу освобождения от уплаты сбора. И граждане могут этим пользоваться», – поделилась своим мнением Светлана Шевченко. При этом она уточнила, что те граждане, которым будут направлены извещения и у которых тяжелые финансовые обстоятельства, могут обращаться в местные органы власти с заявлением.

Правда, никто не дает гарантии, что мнение замминистра будет учтено чиновниками «на местах», радеющими в первую очередь о пополнении бюджета.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ