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Трудовые споры: виды судебных постановлений
При обращении в суд в порядке производства о рассмотрении трудовых споров или в случае привлечения в такие дела в качестве ответчика важно знать, какое именно судебное постановление может быть вынесено судом и как в дальнейшем следует его исполнять.
Суд в ходе производства по делу принимает судебные постановления в виде решений – постановлений суда первой инстанции, которыми дело разрешается по существу, либо определений – постановлений суда первой инстанции, которыми разрешаются отдельные вопросы, возникающие в ходе производства по делу, а в предусмотренных ГПК случаях оканчивается производство по делу без вынесения решения (ст. 294 ГПК).
Решение суда
Решение суда оглашается в зале судебного заседания. При этом отсутствие кого-либо из участников спора в зале судебного заседания не препятствует оглашению решения. Затем суд выясняет, понятно ли содержание решения, дает необходимые разъяснения по порядку обжалования и опр...