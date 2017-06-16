Трудовые споры: виды судебных постановлений

При обращении в суд в порядке производства о рассмотрении трудовых споров или в случае привлечения в такие дела в качестве ответчика важно знать, какое именно судебное постановление может быть вынесено судом и как в дальнейшем следует его исполнять.

Суд в ходе производства по делу принимает судебные по­становления в виде решений – постановлений суда первой инстанции, которыми дело раз­решается по существу, либо определений – постановлений суда первой инстанции, которыми разрешаются отдельные во­просы, возникающие в ходе производства по делу, а в предусмотренных ГПК случаях оканчивается производство по делу без вынесения решения (ст. 294 ГПК).

Решение суда

Решение суда оглашается в зале судебного заседания. При этом отсутствие кого-либо из участников спора в зале судебного заседания не препятствует оглашению решения. Затем суд выясняет, понятно ли содержание решения, дает необходимые разъяснения по порядку обжалования и опр...