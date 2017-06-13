Трудовая книжка: оформляем генерального директора

Можно ли в трудовую книжку внести сведения о приеме на работу генерального директора на основании протокола заседания совета директоров, а не приказа о приеме?

Согласно п. 26 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40, записи о приеме на работу, заключении трудового договора (контракта), переводе на другую постоянную работу, присвоении категории (разряда, класса), увольнении и основаниях прекращения трудового договора (контракта) вносятся в раздел «Сведения о работе» трудовой книжки на основании приказа (распоряжения) нанимателя в течение 7 календарных дней после его издания, а при увольнении работника – в день увольнения. Записи в трудовой книжке должны соответствовать формулировке приказа (распоряжения) нанимателя.

Таким образом, на основании протокола заседания совета директоров...