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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Трудности каботажа

16.12.2016

В рамках заключенного договора купли-продажи между польской компанией и белорусской организацией польским перевозчиком в Беларусь был ввезен груз. После помещения груза в таможенном органе под таможенную процедуру выпуска для свободного обращения белорусская организация планирует осуществить перепродажу груза российской компании.

Может ли польский перевозчик осуществить доставку груза резиденту РФ с использованием СМR-накладной, в графе 3 «место разгрузки» которой будет указан юридический адрес резидента РФ?

Допускается ли такая перевозка с использованием иностранного перевозчика (транспортного средства, зарегистрированного в Польше) для целей доставки в РФ?

Для перевозки груза с целью доставки резиденту РФ использование одной СМR-накладной будет недостаточно. Для польского перевозчика такая перевозка является внутренней (каботажной) и запрещена в силу норм ст. 344 ТК ТС.

В рассматриваемом случае имеет место ввоз ино­странных товаров в Беларусь для целей помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, последующей перепродажи (в рамках нового внешнеторгового договора) и вывоза за пределы РБ, на территорию государства – участника ЕАЭС.

Исходя из п. 22 Правил автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970, при выполнении с 11 марта т.г. международной автомобильной перевозки грузов т...

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