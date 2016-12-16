Трудности каботажа

В рамках заключенного договора купли-продажи между польской компанией и белорусской организацией польским перевозчиком в Беларусь был ввезен груз. После помещения груза в таможенном органе под таможенную процедуру выпуска для свободного обращения белорусская организация планирует осуществить перепродажу груза российской компании.

Может ли польский перевозчик осуществить доставку груза резиденту РФ с использованием СМR-накладной, в графе 3 «место разгрузки» которой будет указан юридический адрес резидента РФ?

Допускается ли такая перевозка с использованием иностранного перевозчика (транспортного средства, зарегистрированного в Польше) для целей доставки в РФ?