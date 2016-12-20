Мнение специалиста
Трибуна для омбудсмена:
чиновник для защиты предпринимателей от чиновников
В Беларуси обещают ввести новый институт: уполномоченного по защите прав предпринимателей (омбудсмена) при Президенте. Станет ли он эффективным инструментом, способствующим улучшению деловой среды в нашей стране, или это будет очередной декоративный орган?
Перспектива создания единой структуры по защите прав предпринимателей обсуждалась на прошлой неделе на очередном заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики. Ранее эта идея уже неоднократно выдвигалась отдельными бизнес-союзами. Теперь в министерстве до 1 марта 2017 г. ждут от них конкретных предложений.
В некоторых странах институт омбудсмена – уполномоченного по защите чьих-либо прав создается, чтобы помогать разрешению конфликтов в тех исключительных случаях, когда ни суд, ни иные традиционные методы не дают результата. Это весьма старая традиция. Еще в Древнем Риме существовали народные трибуны примерно с такими же функциями. Возможно ли у нас нечто подобное?
В Беларуси давно имеются Совет по развитию предпринимательства при Главе государства, общественно-консультативные советы (ОКСы) при министерствах. Но право совещательного голоса, которым наделены участники ОКСов, низводит их деятельность до уровня благих пожеланий. Наиболее важные для бизнеса предложения зачастую игнорируются, некоторые же и выдвигать не стоит – в силу их заведомой неисполнимости, а то и безграмотности. Ни ОКСы, ни Совет не решили проблем со штрафами и конфискациями по ст. 12.17 КоАП, с указами № 222 и 488, с отсрочкой вычета «ввозного» НДС, уплатой налогов с неполученной выручки, не говоря уже о реальном уважении чиновников к частной собственности. А от посадок по «резонансным» и не очень делам иных не защищает не только Совет, но и статус его члена или сенаторское звание. Поэтому не удивительно, что предприниматели, как показывают опросы, довольно скептически оценивают эффективность диалога бизнеса и власти.
МНОГОЕ будет зависеть от полномочий, которыми будет наделен уполномоченный по защите прав бизнеса от незаконных действий или бездействия властей. Скажем, омбудсмен мог бы приостанавливать действие нормативных актов (хотя бы ведомственных), требовать их отмены или изменения, оспаривать действия госорганов по вопросам землепользования и аренды, предоставления и изъятия имущества, налогообложения, ценообразования, антимонопольного законодательства. Пригодилось бы участие омбудсмена на стороне предпринимателя в выездных проверках и судах, право приостанавливать предписания контролирующих органов, обжаловать результаты проверок. Вероятно, именно омбудсмену выпала бы честь добиваться привлечения чиновников к административной и уголовной ответственности по «туго работающим» статьям за неправомерные действия, направленные против бизнеса.
Это не столь уж чрезмерные запросы. Древнеримские народные трибуны вообще обладали правом «вето» на любые законы, постановления должностных лиц, решения судов и народных собраний. Но по силам ли нашему современному омбудсмену такие полномочия? Сможет ли он объективно разобраться в ситуации, дать ей правильную правовую оценку? Можно ли доверить ему принимать решения в интересах конкретного бизнесмена, компании или группы субъектов хозяйствования, если речь идет о вещах, касающихся куда более широкого круга лиц, а порой и общества в целом? Стало быть, нужны какие-то механизмы, обеспечивающие объективность омбудсмена, защиту его самого от влияния заинтересованных лиц, в т.ч. от давления госорганов и отдельных чиновников, а также исключающие возможность коррупции.
НЕ МЕНЕЕ важна личность уполномоченного. Возможно, это будет рыцарь без страха и упрека – Дон Кихот и терминатор в одном лице. Он завалит прокуратуру, суды, КГК, МНС, ГТК, МАРТ, Минздрав, МЧС и Госстандарт шквалом запросов, инициирует громкие дела, полезные постановления и разъяснения. Надолго ли хватит у него сил для такой битвы? Станет ли он бескомпромиссно защищать любого предпринимателя от чиновников, сам, кстати, будучи чиновником? Отважится ли конфликтовать с теми, кто наделил его полномочиями и платит зарплату? Ведь конфликт при добросовестном исполнении своих обязанностей неизбежен. В Древнем Риме излишняя принципиальность стоила трибунам – братьям Гракхам жизни. Их коллеги сделали выводы – шибко не геройствовали, зато мзду брать не стеснялись.
ИСТОРИЯ показывает, что защитник бизнесменов легко может превратиться в банального лоббиста чьих-то корыстных интересов или просто в PR-персону, символизирующую иллюзию заботы государства о деловом климате. Кстати, этот климат гораздо больше украсила бы эффективная работа всех ветвей исполнительной, законодательной и судебной власти по созданию правовой среды для комфортного существования бизнеса. Если же такой среды нет, то способен ли ее компенсировать чиновник, наделенный некоторыми, отнюдь не чрезвычайными полномочиями? Он, скорее, будет лишь еще одним, и далеко не самым важным винтиком пресловутого ручного управления, которым у нас и так повсеместно пытаются подменить государственные и общественные институты.
Большинство вопросов, которые могут быть включены в сферу полномочий омбудсмена, числятся среди закрепленных в законодательстве прав вполне дееспособных граждан, налогоплательщиков и субъектов хозяйствования. Это не сирые и убогие, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно. Почему же требуется особый инструмент, заставляющий чиновников соблюдать эти права, т.е. исполнять свои обязанности? Получается, что введение уполномоченных по правам предпринимателей – чистосердечное признание в том, что государство не способно защищать бизнес, а, напротив, само является для него угрозой, для защиты от которой требуется дополнительный административный рычаг...
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В России институт омбудсменов существует уже несколько лет. Их деятельность регламентируется Законом от 7.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Федеральный омбудсмен назначается президентом РФ «с учетом мнения предпринимательского сообщества» на 5 лет, есть они и в регионах.
Уполномоченный вправе обращаться в суд с исками о защите прав предпринимателей, с заявлением о признании недействительными решений, принятых госорганами (кроме прокуратуры, судебных органов и Следственного комитета), посещать органы власти, получать от них информацию, обжаловать акты арбитражных судов при вступлении их в силу, участвовать в выездных проверках предприятий, направлять предложения президенту и правительству об изменении (отмене) нормативно-правовых актов, касающихся регулирования предпринимательской деятельности, посещать без специального разрешения осужденных (обвиняемых) по экономическим преступлениям в местах лишения свободы.
Практика показывает, что пока омбудсмены в РФ в большей степени заняты озвучиванием проблем бизнеса, чем их решением. Их деятельность сводится в основном к обращениям в различные инстанции, влияние которых не больше, чем депутатских запросов. Поэтому уполномоченные не слишком мешают силовикам и контролерам по мере надобности «кошмарить» бизнес и не в состоянии оградить его от беззакония, произвола и коррупции чиновников.
Автор публикации: Леонид ФРИДКИН
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