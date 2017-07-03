Три букета алых роз, или сколько овощей, фруктов, цветов можно ввозить с 1 июля без сертификата

С 1 июля 2017 г. в ЕАЭС начали действовать Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – требования), утв. решением Совета ЕЭК от 30.11.2016 № 157 (далее – Решение № 157).

Документ регламентирует ввоз на таможенную территорию ЕАЭС продукции растительного происхождения (так называемой подкарантинной продукции) для того, чтобы не допустить появления в странах Союза различных вредителей (в терминологии требований – карантинных объектов). Их перечень – с разбивкой по видам подкарантинной продукции – также приведен в требованиях.

А поскольку к каждому въезжающему инспектора, обладающего специальными знаниями, не приставишь, разработчики Решения № 157 пошли давно апробированным путем: установили минимальные нормы ввоза подкарантинной продукции, обладающей так называемым высоким фитосанитарным риском, которую можно ввозить на территорию ЕАЭС без специальных документов, подтверждающих отсутствие в ней вредителей (фитосанитарных сертификатов).

Нормы эти, как водится, ничтожно малы, так что любителям привезти из соседней Украины пару ящиков абрикосов или винограда теперь можно только посочувствовать. С 1 июля на территорию ЕАЭС (а значит, и в Беларусь) можно будет ввезти не более 5 кг подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска (это если без документов). Самое обидное, что данная цифра – это общий вес всей такой продукции (т.е. нельзя ввезти одновременно 5 кг абрикосов и добавить к ним, например, дыню или арбуз).

В утешение можно прихватить не более трех букетов цветов, правда, надо помнить, что составить букет из «миллиона алых роз» не получится: в соответствии с Решением № 157 букет – это собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15 штук.

Нормы действуют для подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, подземных бригад и водителей автотранспортных средств. Так что просить проводника припрятать пару килограммов чего-нибудь подкарантинного не стоит – на него эти ограничения тоже распространяются.

Что же разработчики требований считают той самой подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска? Ее полный перечень приведен в решении Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» и, глядя на него, понимаешь, что туда включили практически все, что произрастает на земле, начиная от картофеля, лука репчатого, грибов и орехов и заканчивая виноградом, арбузами и дынями. Другими словами, в перечень входят практически все овощи, фрукты и ягоды, зелень и другие товары растительного происхождения.

А что же из растений не имеет высокого фитосанитарного риска, спросите вы? На что запреты не распространяются? Кофе жареный, чай черный и зеленый, мате, пряности, приправы смешанные, желуди, конские каштаны, ну и все хорошо высушенное, типа бамбука, ротанга и тростника.

Автор публикации: Анатолий ЛЯХ