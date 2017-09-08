Транспорт
Требования к водителям: внутренние и международные
Какие на сегодня существуют требования к водителям, выполняющим внутриреспубликанские автомобильные перевозки грузов, и к водителям-международникам?
К выполнению внутриреспубликанских автомобильных перевозок грузов могут допускаться водители, имеющие водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством категорий «В», «С» и (или) составом транспортных средств категорий «ВЕ», «СЕ» и медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую годность к управлению механическими транспортными средствами (п. 336 Правил автомобильной перевозки грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970, далее – Правила).
Международные автомобильные перевозки грузов могут выполняться на:
– транспортных средствах категорий «В» и «С», разрешенный максимальный вес которых не превышает 7500 кг, водителями не моло...
Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист
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