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№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

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Транспорт

Требования к водителям: внутренние и международные

08.09.2017

Какие на сегодня существуют требования к водителям, выполняющим внутриреспубликанские автомобильные перевозки грузов, и к водителям-международникам?

К выполнению внутриреспубликанских автомобильных перевозок грузов могут допускаться водители, имеющие водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством категорий «В», «С» и (или) составом транспортных средств категорий «ВЕ», «СЕ» и медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую годность к управлению механическими транспортными средствами (п. 336 Правил автомобильной перевозки грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970, далее – Правила).

Международные автомобильные перевозки грузов могут выполняться на:

– транспортных средствах категорий «В» и «С», разрешенный максимальный вес которых не превышает 7500 кг, водителями не моло...

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
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