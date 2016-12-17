Транзит оружия поможет развитию туризма

Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами — членами Евразийского экономического союза и еще несколько международных договоров ратифицировали депутаты Палата представителей.

Соглашение о перемещении оружия распространяется на служебное и гражданское оружие, указанное в разделах 1.6 и 2.22 Единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. Документ определяет порядок перемещения и внутреннего транзита указанного оружия по таможенной территории государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как юридическими, так и физическими лицами, на основании разрешительного документа, выдаваемого компетентными органами этих стран.

Соглашение не отменяет существующий разрешительный порядок ввоза на территорию Беларуси служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему.

По словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, представлявшего законопроект на сессии, ратификация Соглашения будет способствовать осуществлению действенного контроля за оборотом оружия, а также развитию иностранного туризма, поскольку этот документ вводит упрощенный порядок перемещения охотничьего оружия физическими лицами на основании разрешения, выданного МВД.

Поддержали депутаты и проект закона о ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Евразийским экономическим союзом об условиях пребывания Суда Евразийского экономического союза на территории Республики Беларусь. Соглашение подписано в Минске 29.04.2016 г. в целях регламентации вопросов, связанных с обеспечением высокого статуса Суда ЕАЭС и созданием надлежащих условий для его деятельности.

Принят также проект закона о ратификации заключенного по инициативе белорусской стороны Соглашения о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года. В соответствии с ним изменяется статус автодорожного пункта пропуска «Шумскас» (Литва) — «Лоша» (Беларусь) с пункта упрощенного пропуска на международный.

На «Лоша-Шумскас» планируется перенаправлять часть транспортного потока с расположенного неподалеку пункта «Каменный Лог», пропускной способности которого в предпраздничные и «длинные» выходные дни не хватает и тогда здесь с одной и другой стороны границы скапливаются очереди.

Как сообщил первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Буткевич, такое решение положительно скажется на имидже Беларуси, поскольку даст возможность «на общеевропейском уровне» увеличить транзитные пассажирские потоки через территорию Беларуси.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА