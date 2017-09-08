Товарооборот БУТБ за 8 месяцев превысил 1 млрд. USD

В январе–августе 2017 г. на торговых площадках БУТБ заключены 207 464 биржевые сделки на общую сумму 1,97 млрд. BYN, что на 25% больше, чем годом ранее. Наибольший объем сделок (в стоимостном выражении) совершен с металлопродукцией – на 732 млн. BYN (+11% к аналогичному периоду 2016 г.). В структуре продаж доминировали черные металлы и изделия из них: сумма таких сделок в отчетном периоде составила 545 млн. BYN. Кроме того, положительная динамика была характерна и для других «валообразующих» товарных позиций. В част­ности, цветных металлов было закуплено на 38 млн. BYN, что на 33% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Реализация электротехнической продукции, львиная доля которой идет на строительство Белорусской АЭС, выросла на 25%, до 45 млн. BYN. Самые высокие темпы роста по итогам 8 месяцев 2017 г. по углю: сумма сделок с ним превысила 62 млн. BYN, что почти в 6 раз больше, чем годом ранее.

Секция лесопродукции завершила отчетный период с ростом на 1/3, до 684 млн. BYN, что достигнуто за счет значительного увеличения поставок круглого леса на внутренний рынок, а также пиломатериалов и топливной щепы на экспорт. При этом кругляк пользовался повышенным спросом как у белорусских, так и зарубежных покупателей: первые приобрели через биржу 5,2 млн. м3 на 273 млн. BYN (+39%), а вторые – 1,9 млн. м3 на 141 млн. BYN (+14%). Экспорт пиломатериалов с начала года превысил 189 млн. BYN, что на 29% больше, чем год назад. Активно шли закупки бумажной продукции: сумма сделок с ней превысила 18 млн. BYN, увеличившись на 77% по сравнению с январем–августом 2016 г.

В секции сельхозпродукции за 8 ме­сяцев т.г. стоимостной объем сделок достиг 391 млн. BYN (+31% к аналогичному периоду 2016 г.). Как и ранее, локомотивами продаж на вну­треннем рынке стали шроты масличных (сумма сделок 152 млн. BYN, рост на 57%) и кормовые добавки (88 млн. BYN, увеличение на 37%). Востребованными у отечественных потребителей были растительные масла и семена масличных. Объем их закупок вырос на 87%, до 33 млн. BYN.

В экспорте преобладали сделки с молочной продукцией. В частности, поставки сливочного масла за рубеж увеличились на 29%, превысив 36 млн. BYN, казеина технического – более чем в 3 раза, до 13 млн. BYN, а вот сухое молоко пока еще не вышло на траекторию устойчивого роста – его продажи сократились на 48% по сравнению с январем–августом 2016 г.

Оборот секции промышленных и потребительских товаров составил 167 млн. BYN (+53%). Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и запчастями, а также средствами для защиты растений и продуктами питания.

Сумма экспортных сделок, совершенных клиентами БУТБ, составила 250 млн. USD (+17%). Наибольший удельный вес в структуре внешних поставок пришелся на лесопродукцию – 184 млн. USD, или 74% всех контрактов. Как и ранее, ключевыми позициями в этой группе товаров являются круглые лесоматериалы и пилопродукция. Так, с начала года компании – резиденты Евросоюза при­обрели свыше 1,9 млн. м3 кругляка на 74 млн. USD (+20%). Пиломатериалов было закуплено 851 тыс. м3 на 99 млн. USD (+35%). Лидером по темпам роста экспорта в текущем году остается топливная щепа: объем ее реализации вырос почти в 530 раз: с 20 тыс. USD в январе–августе 2016 г. до 11 млн. USD за 8 месяцев т.г.

Второе место по сумме экспортных сделок заняла секция сельхозпродукции: 47 млн. USD. В плюс по итогам 8 месяцев вышли только две товарные позиции – сливочное масло и технический казеин. В частности, поставки масла увеличились на 39%, до 19 млн. USD, а казеина – более чем в 3 раза, до 7 млн. USD. При этом такой стратегический экспортный товар, как сухое молоко, до сих пор не вышел на прошлогодние объемы: по итогам января–августа его продажи через биржу составили всего 15 млн. USD.

В секции металлопродукции впер­вые в этом году зафиксирован положительный тренд: объем экспортных сделок на 3% превысил прошлогодний показатель, превысив 16 млн. USD.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА