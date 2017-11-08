Товарооборот БУТБ превысил 2,5 млрд. рублей

По состоянию на 1 ноября т.г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) аккредитовано 18 312 компаний, включая 3787 нерезидентов из 59 стран мира. По итогам 10 месяцев товарооборот по всем товарным секциям составил 2,5 млрд. BYN или 1,29 млрд. USD , что, соответственно, на 26 и 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на БУТБ в январе–октябре т.г. было заключено свыше 263 тыс. сделок. Более трети из них пришлось на секцию металлопродукции, где рост составил 15% в стоимостном выражении. Белорусским покупателям было продано черных металлов и изделий из них на 710 млн. BYN, цветных – на 48 млн. электротехнической продукции – на 55 млн., кокса – на 14 млн. BYN. При этом продажи угля на внутренний рынок выросли более чем в 3 раза, до 67 млн. BYN, а экспорт черных и цветных металлов, изделий из них, а также их лома и отходов снизился на 2%, до 38 млн. BYN.

В секции лесопродукции биржевой товарооборот вырос на 38%, до 862 млн. BYN. Положительная динамика зафиксирована практически по всем ключевым товарным группам, однако основной объем продаж пришелся на три из них: круглые лесоматериалы, пиломатериалы и топливная щепа. В частности, на 46%, до 341 млн. BYN, выросли поставки кругляка на внутренний рынок, экспорт пиломатериалов увеличился на 36%, до 250 млн. BYN, а объем внешнеторговых сделок с топливной щепой преодолел отметку в 56 млн. BYN, что в 805 раз больше, чем в январе–октябре 2016 г. Кроме того, сумма сделок по заготовке древесины на биржевых торгах выросла на 19%, до 33 млн. BYN.

Объем продаж сельхозпродукции вырос на 22%, до 465 млн. BYN. Большая часть сделок совершена на внутреннем рынке. В частности, реализовано более 303 тыс. т шротов масличных на 188 млн. BYN, 107 тыс. т злаковых и кормовых добавок (рост на 57%) на 106 млн. BYN (+31%). По сумме экспортных сделок лидирует сливочное масло, поставляемое в Россию: 3,5 тыс. т (на 18% больше, чем годом ранее) на сумму 37 млн. BYN или 19 млн. USD (+25%). В то же время если в прошлом году сычужные сыры продавались исключительно на экспорт, сейчас они реализуются через биржу и на внутренний рынок. Здесь сумма сделок составила более 10 млн. BYN.

Почти втрое выросли на БУТБ экспортные сделки с казеином – до 8 млн. USD.

В секции промышленных и потребительских товаров товарооборот вырос в 1,5 раза. Здесь совершено свыше 34 тыс. сделок на сумму 217 млн. BYN. Основной объем продаж обеспечили сделки с материалами и продукцией строительного назначения.

Экспорт товаров через биржу за январь–октябрь увеличился на 18%, до 310 млн. USD, в т.ч. лесопродукции – на 39%, превысив 234 млн. USD. В частности, в страны Евросоюза реализовано более 1 млн. м3 пиломатериалов (на 35% больше, чем в январе–октябре 2016 г.) на сумму 130 млн. USD, что на 41% больше, чем годом ранее.

Кроме того, на экспорт через биржу реализовано более 1,9 млн. м3 круглых лесоматериалов на сумму 76 млн. USD. В натуральном измерении здесь объемы сократились на 15%, что обусловлено постепенным сокращением квоты на экспорт необработанной древесины с целью стимулирования экспорта лесопродукции с высокой добавленной стоимостью. Однако снижение поставок кругляка компенсируется за счет других востребованных за рубежом товарных позиций.

В частности, с конца прошлого года динамично растет экспорт топливной щепы. Ее с начала года иностранным покупателям реализовано более 1,5 млн. м3 на 29 млн. USD. С учетом «эффекта низкой базы» в стоимостном выражении продажи щепы увеличились в 965 раз, а в натуральном – в 754 раза. Ожидается, что в случае полного запрета на вывоз круглого леса в 2018 г. доля топливной и технологической щепы в экспорте на биржевых торгах вырастет еще больше.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА