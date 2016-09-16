«Товарная» неустойка

Между сторонами заключен возмездный договор, в него включено условие об определенном товаре, который должник обязан передать кредитору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Правомерно ли названное условие договора?

Да, правомерно.

В соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законодательством или договором.

Так, п. 1 ст. 311 ГК определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан упл...