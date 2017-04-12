Торговля в ЕАЭС сократилась из-за нефти

Падение мировых цен на нефть в значительной степени определило динамику цен на товары, обращающиеся на рынке ЕАЭС, и, соответственно, общее сокращение стоимостного объема взаимной торговли между государствами – членами в 2015-2016 гг. Такой вывод озвучил руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований Tomson Reuters Александр Шкурин, выступая на конференции «Нефтегазовые рынки стран ЦВЕ»

В 2016 г. удельный вес минеральных продуктов, в том числе топливно-энергетических товаров, во взаимном экспорте стран ЕАЭС составил 27,1%, тогда как в экспорте в третьи страны – 60,6%. Более 80% минеральных продуктов поставляет на рынок союза Россия, ее доля в поставках нефти и нефтепродуктов – более 90%.

Самое значительное падение объемов взаимной торговли зафиксировано по 27 товарной группе, а именно -- по позиции «нефть сырая», стоимостные объемы экспорта которой сократились на 34,2% к 2015 г., физические объемы снизились на 25,7%.

Суммарно группа «нефтепродукты» сократилась в денежном выражении на 33%, в физическом – 13% по сравнению с 2015 г.

Падение стоимостных объемов продаж «легких дистиллятов» в 7 раз обусловлено сокращением поставок из России на 92,3 млн. USD, физические объемы сократились в 5,7 раза. Уменьшились продажи «бензинов моторных» на 45,1% (27,6% в физическом выражении). Произошло снижение стоимостных объемов продаж «легких дистиллятов прочих» в 3,3 раза. Уменьшились продажи «керосина, топлива реактивного» на 23,7% (в физическом выражении отмечен рост на 8,2%). Наблюдалось стоимостное сокращение поставок «газойля» в 2,1 раза или на 49,3 млн. USD, физические объемы поставок уменьшились на 15,9%. Сократились продажи мазута в связи с сокращением производства в России.

По оценке эксперта, одним из последствий «налогового маневра» стало то, что акцизы больше не «субсидируют» внутренний рынок нефтепродуктов РФ, а их рост приводит к росту стоимости цен на топливо на внутреннем рынке при прочих равных условиях. Средние дистилляты «отвязали» от дизельного топлива, что поддержит бункерный рынок и возможно сократит количество суррогатного топлива. Налоговые вычеты для средних дистиллятов не изменились.

Вследствие действия «налогового маневра» в нефтяной отрасли прибыль нефтеперерабатывающего сегмента «Газпром нефти», например, сократилась на 31 млрд. RUB в 2016 г., у Лукойла снижение эффективности нефтепереработки оценивается в 75 млрд. RUB. В целом тренд на увеличение переработки нефти прекратился с началом «налогового маневра» в 2015 г.

Экспорт нефти из РФ в Беларусь и Казахстан сократился на 18% по отношению к 2015 году (всего 3% от российской добычи нефти). Одновременно существенный прирост поставок (18%) произошел в Северо-Западном направлении благодаря их активизации из портов Приморск и Усть-Луга, а также с северных месторождений (Приразломное и Ворота Арктики).

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА