Терминал пополам

Напомним, в 2014 г. было принято решение, обязывающее индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) практически во всех объектах торговли, общепита, пунктах оказания услуг, установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие прием к оплате банковских платежных карточек Visa, MasterCard и «БЕЛКАРТ», эмитируемых белорусскими банками.

Первоначально срок выполнения этого решения в городах областного подчинения и г. Минске был установлен с 1.07.2015 г., затем перенесен до 1.01.2016 г., а для всех остальных населенных пунктов – до 1.07.2017 г. При этом количество используемых терминалов должно соответствовать количеству единиц кассового оборудования.

Такое решение вызвало протесты и жалобы предпринимателей, для которых установка терминалов и уплата комиссий банкам становилась дополнительными расходами. После долгих дебатов было решено сделать некоторое послабление.

Одно из главных новшеств – одному или нескольким индивидуальным предпринимателям разрешается использовать на территории одного торгового центра или рынка один платежный терминал, позволяющий вести раздельный учет операций приема оплаты. Однако при этом у покупателя должна быть возможность расплатиться банковской платежной карточкой непосредственно в объекте, где совершается покупка.

Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования». Кто и как будет бегать с терминалом, чтобы обслужить клиента, в постановлении не уточняется.

Кроме того, при наличии документа, подтверждающего прием банком-эквайером заявки на установку платежного терминала, индивидуальные предприниматели вправе осуществлять деятельность без установки и использования платежных терминалов в течение 2 месяцев с даты возникновения обязанности по их установке и использованию.

Прием наличных денежных средств согласно постановлению № 707/23 осуществляется с отражением в приходных кассовых ордерах по окончании рабочего дня (смены), иного периода, определяемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но не реже чем один раз в 7 дней, общей суммы выручки за такой период.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Отдел налогообложения «ЭГ»

Тем временем

Британские потребители подали коллективный иск к MasterCard Inc. Они обвиняют корпорацию в том, что потеряли в общей сложности около 14 млрд. фунтов стерлингов (18,7 млрд. USD) из-за завышения платежной системой комиссий за обработку трансграничных операций по дебетовым и кредитным картам в Евросоюзе.

Сумма иска, поданного в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции, – крупнейшая в истории британской юриспруденции, сообщает MarketWatch.

Европейский суд 2 года назад поддержал решение Еврокомиссии от 2007 года, которое признавало нарушением антимонопольного законодательства ЕС практику введения межбанковских комиссий за обработку трансграничных сделок по картам MasterCard в 1992–2007 гг. Решение Европейского суда является обязательным и не может быть обжаловано.

Коллективный иск против MasterCard будет вторым случаем в рамках нового закона о защите прав потребителей Consumer Rights Act 2015. Он позволяет подавать иски о коллективном ущербе от имени всех потребителей. Это делает их автоматически претендентами на возмещение потерянных средств, если они явно не объявят о своем отказе от претензий.

Представляющая британских потребителей юридическая фирма Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan LLP заявляла ранее, что практика взимания межбанковских комиссий, используемая MasterCard, несет в себе серьезные расходы для ритейлеров. Эти расходы, по мнению экспертов, перекладываются на пользователей карт в форме более высокой стоимости товаров и услуг. Таким образом, потребителям на протяжении 16 лет наносился ущерб, который финансовый омбудсмен Великобритании Уолтер Меррик назвал результатом незаконного поведения MasterCard. Этот ущерб Quinn Emmanuel оценивает в 14 млрд. фунтов исходя из изучения общедоступной информации о потребительских сделках примерно 40 млн. человек в Великобритании и трансграничных транзакциях, в т.ч. онлайн-покупок, более чем за 15 лет с учетом процентов.

Представители MasterCard заявляют, что категорически не согласны с данными требованиями.