Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 7 месяцев т.г. составило -2344,8 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно было почти на треть меньше: -1937 млн. USD. При этом темпы роста экспорта и импорта сравнялись, а основные объемы внешней торговли уве­личились.

За январь–июль т.г. белорусский экспорт составил 15 929,3 млн. USD, а импорт – 18 274,1 млн., что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Напомним, еще месяц назад темпы роста экспорта были на 1,5 п.п. больше, чем импорта.

В частности, поставки белорусских товаров в страны СНГ выросли на 24,5%, до 9728,8 млн. USD, импорт из них – на 21,9%, до 11 252,8 млн. При этом поставки в Россию увеличились по сравнению с январем–июлем 2016 г. на 24,4%, до 7219,4 млн. USD, а из РФ в нашу страну – на 21,7%, до 10 460,2 млн.

В целом экспорт в страны Евразийского экономического союза в январе–июле т.г. вырос на 26,3%, до 7610,1 млн. USD, а импорт из них – на 22%, до 10 514,2 млн. Отрицательное сальдо в раз­мере -2904,1 млн. USD целиком обеспечено дисбалансом в торговле с Россией, который составил -3240,8 млн. USD.

В торговле со странами вне СНГ экспорт увеличился на 16,1%, до 6200,5 млн. USD, импорт – на 19,8%, до 7021,3 млн., в т.ч. со странами Евросоюза – на 15,2% и 17,3% соответственно: до 4227,3 млн. и 3560 млн. USD.

В результате в торговле со странами СНГ для Беларуси сложилось отрицательное саль­до: -1524 млн. USD, вне СНГ – -820,8 млн. (годом ранее они составляли -2572,8 млн. и -520,9 млн. USD соответственно). Однако со странами ЕС оно осталось положительным: +658 млн. USD, что, однако, в 3 раза меньше, чем годом ранее.

При этом доля экспорта в страны ЕАЭС выросла с 45,8% в январе–июле 2016 г. до 47,7% в текущем году, в т.ч. в РФ – с 44,1 до 44,7%, а в страны ЕС – сократилась с 27,9% в январе–июле 2016 г. до 26,5% по итогам 7 месяцев т.г. Таким образом, планы диверсифицировать экспорт опять буксуют. В I полугодии текущего года Белстат вновь характеризует степень географической кон­центрации экспорта как высокую – ее уровень составил 2307, тогда как в I полугодии 2016 г. – 2156. Рост географической концентрации экспорта обусловлен увеличением удельного веса России в общем объеме белорусского экспорта товаров. Так, основными торговыми партнерами республики в I полугодии т.г. являлись: Россия – 51,6% от всего объема товарооборота, Украина – 7,3%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 4,6%, Китай – 4,5%, Германия – 4,3%, Польша – 4,1%, Нидерланды – 1,9%, Литва – 1,8%, Турция – 1,6%, Италия – 1,1%, Казахстан и Бразилия – по 1%. Но при этом на долю 5 стран приходилось 73% экспорта и 77,5% импорта (годом ранее – 71,2 и 76,9%).

Однако нельзя сказать, что попытки освоить новые рынки «дальней дуги» безуспешны. Например, по итогам 6 месяцев т.г. экспорт из Беларуси в Австралию вырос в 6 раз по сравнению с I полугодием 2016 г., США – в 2,46 раза, Гвинею – в 10 раз, Танзанию – в 3,2 раза, Сербию и Южную Африку – в 3,5 раза, Уругвай – в 3,8 раза, Нигерию – в 3,9 раза, Тайвань – в 5,9 раза, Анголу – в 12 раз, Венесуэлу – в 50 раз, в Зимбабве – в 83 раза. Правда, столь бурное увеличение в основном связано с очень низкой базой для сравнения. Кроме того, поставки в Боснию и Герцеговину, Исландию и Гонконг увеличились за год более чем в 2,6 раза, в Израиль и Гану – в 2,2 раза, Объединенные Арабские Эмираты – в 2 раза, Афганистан – в 1,8 раза, Китай, Казахстан, Колумбию, Гватемалу и Кот-д’Ивуар – в 1,7 раза, Германию – на 14,8%, Индию – на 16,7%, Испанию – на 22,8%, Финляндию – на 33,5%, Корею – на 44,8%, Данию – на 17,3%, Малайзию – на 43,7%, Францию – на 46,6%.

Степень товарной концентрации экспорта в I полугодии т.г. характеризовалась как низкая: ее показатель составил 925 против 937 в январе–июне 2016 г. Это связано с уменьшением доли минерального топ­лива, нефти и продуктов их перегонки в общем объеме отечественного экспорта. Его товарная структура представлена на диаграмме.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ