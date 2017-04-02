Техрегламент ЕАЭС на минеральные удобрения вступил в силу

С 30 марта 2017 г. вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 39/2016), принятый Решением Совета ЕЭК от 30.11.2016 № 150 (далее – техрегламент ТР ЕАЭС 39/2016).

Техрегламент ТР ЕАЭС 39/2016 разработан в соответствии со ст. 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в целях защиты на территории ЕАЭС жизни или здоровья человека, животных и растений, окружающей среды, имущества, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей минеральных удобрений относительно их назначения и безопасности.

Требования данного документа распространяются на:

а) минеральные удобрения по перечню согласно приложению № 1 к техрегламенту ТР ЕАЭС 39/2016, производимые, ввозимые (импортируемые) на таможенную территорию ЕАЭС;

б) связанные с требованиями к минеральным удобрениям процессы хранения, перевозки и маркировки минеральных удобрений.

В то же время техрегламент ТР ЕАЭС 39/2016 не распространяется на органические и органо-минеральные удобрения.

Установлено, что минеральные удобрения могут выпускаться в обращение на рынке ЕАЭС только при их соответствии требованиям техрегламента ТР ЕАЭС 39/2016 и иных вступивших в силу техрегламентов ЕАЭС (Таможенного союза), действие которых на них распространяется, и при условии, что они прошли оценку соответствия согласно техрегламенту ТР ЕАЭС 39/2016. При этом минеральные удобрения, соответствие которых указанным требованиям не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

В свою очередь, минеральные удобрения, не маркированные единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, не допускаются к выпуску в обращение на рынке союза.

Идентификация минеральных удобрений проводится изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), импортером, органом государства – члена ЕАЭС по осуществлению госконтроля (надзора), иными заинтересованными лицами посредством установления соответствия внешнего вида и состава минерального удобрения, содержания питательных элементов, в т.ч. макро- и микроэлементов, указанных на упаковке, этикетке или ярлыке и в сопроводительной документации, данным, полученным в ходе лабораторного исследования образца минерального удобрения.

Минеральные удобрения должны быть классифицированы по опасным факторам, сведения о которых приводятся в паспорте безопасности и предупредительной маркировке, и удовлетворять нормам радиационной и химической безопасности согласно приложению № 2 к техрегламенту ТР ЕАЭС 39/2016. Минеральные удобрения, предназначенные для реализации через торговую сеть (предприятия или организации оптовой и розничной торговли), должны быть упакованы.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ