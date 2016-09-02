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№67 (1974) от 02.09.2016

02 сентября 2016 года

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Консультации

Таможенное оформление стройматериалов

02.09.2016

Министерство архитектуры и строительства письмом от 18.08.2016 № 07-1-22/10142 разъяснило особенности помещения под таможенную процедуру выпуска стройматериалов и изделий.

В соответствии с предоставленным Совмином Минстройархитектуры правом на разъяснение вопросов применения в отношении строительных материалов и изделий постановления Совмина от 5.05.2014 № 429 «Об условии помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления отдельных видов товаров» и технического регламента ТР 2009/013/BY (постановление Совмина от 31.12.2009 № 1748) министерство информирует, что при помещении под таможенную процедуру выпуска стройматериалов и изделий, ввозимых в качестве комплектующих, материалов и сырья для использования в собственном производстве (далее – сырьевые строительные материалы и изделия) ГТК необходимо истребовать у импортеров (организации всех фо...

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