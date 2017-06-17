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№44 (2051) от 16.06.2017

17 июня 2017 года

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Контроль
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Такси без налогов

17.06.2017
Такси без налогов

Работниками управления ДФР Комитета госконтроля по г.Минску и Минской области пресечена противоправная деятельность руководителя и фактического собственника столичной диспетчерской службы такси «Алмаз», сообщает пресс-служба КГК.

В официальном релизе имя бизнесмена не сообщается, но СМИ уже сообщают, что речь идет о 33-летнем Викторе Пузикове. Созданная им служба такси «Алмаз» за 4 года стала одной из крупнейших в столице и неоднократно выбиралась победителем конкурса «Выбор года», а сам В.Пузиков считался одним из самых успешных предпринимателей страны. Между тем, в 2012 и 2016 гг. сотрудники компании подавали иски против «Алмаза» за нарушение трудового законодательства при увольнении, но ничего не добились.

Сейчас бизнесмен обвиняется в том, что в 2015-2017 гг. регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные денежные средства. Полученные суммы не отражались в бухгалтерском учете организации, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. По предварительной оценке ДФР, бюджет недополучил более 1,4 млн. BYN налогов.

Работниками финансовой милиции в отношении руководителя организации и трех его пособников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Также задержаны двое подозреваемых (в т.ч. руководитель диспетчерской службы такси). Они находятся в изоляторе временного содержания. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных и неотложных следственных действий изъяты документы, электронные носители информации, содержащие сведения о реально полученных участниками противоправной деятельности доходах, сокрытых от налогообложения. Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн. USD, принадлежащих подозреваемым.

Использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило диспетчерской службе такси устанавливать более низкие тарифы, чем у конкурентов, что позволило «Алмазу» в последние годы занять одну из доминирующих позиций на рынке, отмечается в пресс-релизе КГК. При этом ежемесячный доход, получаемый собственником службы такси за счет использования таких схем, по предварительным оценкам превышал 200 000 USD.

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