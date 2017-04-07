Проблемы и решения
Тайна решения всех проблем: как президенты урегулировали спорные вопросы
К встрече президентов Беларуси и России в отношениях между нашими странами накопилось достаточно проблем, чтобы заставить деловое сообщество (по крайне мере, белорусское) серьезно напрячься. Но заявление о том, что в двусторонних «экономических отношениях спорных вопросов не осталось», мало кого удовлетворило. Слишком мало информации о принятых решениях стало достоянием общественности.
Мы давно привыкли, что вопросы поставок нефти и газа, продукции сельского хозяйства и машиностроения периодически выходят за рамки отношений субъектов хозяйствования и ведомственного регулирования и требуют личного вмешательства на уровне глав государств. Они сами тоже привыкли к такой практике и, похоже, не слишком пеняют подчиненным, что разруливать нерешенные вопросы приходится на высочайшем уровне. При этом было заявлено, что главы государств поручают правительствам в 10-дневный срок урегулировать все спорные моменты.
Нефть за газ и кредиты
Главным итогом встречи можно считать заверение о решении нефтегазового спора. «Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам», – заявил Владимир Путин. Он заверил, что стороны «нашли возможность взаимных уступок» и договорились о перспективах дальнейшего сотрудничества. Однако никакой конкретики о найденных уступках не прозвучало. Вместо этого российский президент вкратце повторил основные тезисы плана реализации Договора о Евразийском экономическом союзе: к 1 января 2018 г. будут разработаны правила функционирования единого рынка газа, а к 2024 г. закончится подготовка к подписанию межправительственного соглашения по этому рынку в рамках ЕАЭС. Но обо всех этапах данного процесса Евразийская экономическая комиссия и так регулярно информирует общественность союзных стран. Гораздо интереснее, как решается вопрос с текущими поставками, ценами и долгами.
Президент РБ Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил о готовности российской стороны рефинансировать задолженность Беларуси, но не уточнил, какую именно. Между тем до сих пор Минск категорически не желал признавать долг за газ, рассчитанный исходя из цен, определяемых «Газпромом». Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил 3 апреля на пресс-конференции, что Беларусь должна выплатить дочерней компании «Газпрома» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» задолженность в 726 млн. USD. После этого Россия возобновит беспошлинные поставки нефти в объеме 24 млн. т в год, которые в IV квартале 2016 г. были сокращены на 1/4. В свою очередь, вице-премьер РБ Владимир Семашко заверил, что нефть в таком объеме будет поставляться до 2024 г. При этом до конца 2019 г. 18 млн. т нефти должны поставляться на переработку белорусским НПЗ, а 6 млн. т — «перетаможиваться» с дальнейшим экспортом российскими компаниями в любом направлении с зачислением пошлин в белорусский бюджет. Детали этой схемы не уточняются. Зато, как заявил А. Дворкович, увеличение поставок нефти начнется лишь после того, как поступит оплата долга за газ.
Чем будет платить Минск – пока неясно. Упомянутое рефинансирование может предполагать как выдачу Россией в какой-то форме новых кредитов, так и реструктуризацию прежних. Во вторник, 4 апреля, первый заместитель премьер-министра РБ Василий Матюшевский сообщил, что Россия рефинансирует долговые обязательства республики. «Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750–800 млн. USD – основной долг и сумма процентов к погашению в этом году, – заявил В. Матюшевский. – Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации договоренностей». При этом потребуется внесение изменений в бюджет, соответствующая работа будет идти на уровне Минфина и парламента РФ. Уложатся ли эти органы в отведенные им 10 дней, вице-премьер не уточнил.
Кроме того, по словам В. Матюшевского, на встрече президентов также шла речь о программе взаимодействия Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития. При этом В. Путина проинформировали об «определенных вопросах и шероховатостях, которые были в рамках реализации этой программы».
Напомним, главная «шероховатость» – это прекращение ЕФСР финансирования: Беларусь так и не получила очередные транши кредита в установленные сроки. Однако, как уверяет В. Матюшевский, эти вопросы носят не принципиальный, а больше технический характер. Почему решить их нельзя без помощи на высшем уровне, вице-премьер тоже не уточнил, но заверил, что со стороны президента России «мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы. Владимир Путин обещал оказать всемерное содействие, чтобы программа с ЕФСР продолжалась».
Кстати, по данным Минфина, в прошлом году Беларусь выплатила по кредитам, полученным от правительства и банков России, 300 млн. USD, а в текущем году должна оплатить еще около 741 млн. (из которых в январе–феврале т.г. перечислены уже 82 млн.). Так что рефинансирование долгов – как по имеющимся кредитам, так и по спорной задолженности за газ – было бы весьма кстати. К сожалению, пока неизвестны ни сумма новых заимствований, ни сроки, ставки, ковенанты и прочие условия. Можно также только гадать, когда и в каком объеме возобновится программа ЕФСР.
Существенно, что Беларусь избавится от обязательства поставлять в Россию 1 млн. т нефтепродуктов в год (хотя оно все равно почти не выполнялось), которое было невыгодно для белорусских НПЗ. По некоторым оценкам, отмена таких поставок позволит нашей стране сэкономить 150 млн. USD в год, а общий экономический эффект от достигнутых нефтегазовых договоренностей может составить за 3 года 2,1 млрд. USD. Так что у российских экспертов появится отличная возможность добавить эту сумму к ранее подсчитанным скрытым субсидиям белорусской экономики в виде льготных поставок российских энергоносителей. Часть этих «субсидий» – обещанная А. Дворковичем с 2018 по конец 2019 года скидка в виде понижающего коэффициента к формуле цены на газ. Вице-премьер не назвал размер скидки, пояснив, что раскрыть эти данные не позволяют корпоративные стандарты.
Напомним, в 2016 г. средняя цена импорта российского газа для Беларуси составляла 136,6 USD за 1 тыс. м3. Но, по мнению белорусских властей, в прошлом году следовало снизить цену до «справедливых» 73–83 USD. Исходя из этой суммы мы и платили «Газпрому», что стало причиной затяжного конфликта, перекинувшегося на отношения в нефтяной и иных сферах.
Впрочем, на встрече президентов так и не прозвучал прямой ответ, как должно интерпретироваться межправительственное соглашения 2011 года о порядке формирования цены на газ. Остается также неясным, признала ли Беларусь претензии «Газпрома» и Минэнерго РФ или российская сторона согласилась на компромисс, в какой-то мере снижающий сумму рассчитанного ей долга. Ходят слухи, что Минск так и не признает этот долг и не намерен его оплачивать до определения пресловутой справедливой цены. Возможно, более точную информацию мы получим с наступлением назначенного главами государств срока – 13 апреля.
На фоне этих вопросов весьма эфемерно выглядят рассуждения о создании через несколько лет единого рынка газа, электроэнергии и другие интеграционные проекты.
Молоко и граница
На встрече 3 апреля президенты обсудили вопросы поставок продовольствия, где также накопилось немало взаимных претензий. Российские ведомства то обвиняют белорусские предприятия в поставках «санкционных» продуктов, то находят в поставляемой из нашей страны молочной и мясной продукции непредусмотренные техрегламентами вещества. Ограничения действуют в отношении 12 отечественных молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик.
После череды ограничений поставок Президент А. Лукашенко поручил главе МВД республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, обвинив того в «нанесении ущерба государству».
Теперь российские специалисты по поручению В. Путина собираются в Беларусь, чтобы совместно с белорусскими коллегами разобраться с соблюдением фитосанитарных и прочих норм на предприятиях. Это будет первый визит сотрудников Россельхознадзора в Беларусь с начала 2017 года. Однако С. Данкверт заявил, что не намерен участвовать в этих мероприятиях, намекнув, что опасается «уголовного дела».
Остальные специалисты Россельхознадзора уже начали инспектировать белорусские предприятия в Гомельской и Брестской областях. Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля. Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле.
* * *
Теперь досужие эксперты в обеих странах наперебой гадают: кто выиграл от апрельских договоренностей – Беларусь или Россия. Рискнем предположить, что встреча на экономическом поле закончилась вничью. Россия не может отказаться от материальной помощи своему союзнику, а Беларусь – от относительно свободного доступа на российский рынок и льготных поставок энергоносителей. Зависимость от восточного соседа создает определенные риски, в т.ч. политические. Зато восстановление скрытых субсидий и явных кредитов позволит белорусским властям и впредь оттягивать проведение структурных реформ и поддерживать пошатнувшуюся социально-экономическую модель, не меняя ее основ.
Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ