Свобода в процентах

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2016 г. не изменился по сравнению с прошлым месяцем текущего года и составляет 0,8% к численности экономически активного населения. На 1.12.2015 г. безработица составляла 1%, сообщает Минтруда и соцзащиты.

На учете в качестве безработных на 1.12.2016 г. состояло 35,8 тыс. безработных, что на 17,1% меньше, чем на 1.12.2015 г. (43,2 тыс. человек). В т.г. уже восьмой месяц наблюдается снижение показателя – с 53,8 тыс. на 1.05.2016 г. до 35,8 тыс. на 1.11.2016 г.

Нанимателями заявлены сведения о наличии на 1.12.2016 г. 35,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,9% больше, чем на 1.12.2015 г. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 52,1% от общего числа вакансий против 53,9% на 1.12.2015 г.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,5 на 1.12.2015 г. до 1 безработного на 1 вакансию на 1.12.2016 г. При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий в Гомельской области (0,9 безработных на 1 вакансию), Гродненской и Могилевской областях (0,8 безработных на 1 вакансию) и г. Минске (0,7 безработных на 1 вакансию).

В январе–ноябре 2016 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 150 тыс. человек, из них 101,2 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 10,6 тыс. граждан.

Оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 144 семьи безработных.

Содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий предоставлено 1,6 тыс. безработным.

В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 52,9 тыс. человек.

В январе–ноябре 2016 г. в органы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 224,7 тыс. человек (на 4,5% меньше, чем в январе–ноябре 2015 г.), поставлено на учет в качестве безработных 156 тыс. человек (на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2015 г.).