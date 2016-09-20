Сверхурочные во вредных условиях

Работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: при 35-часовой рабочей неделе – 7 часов (ст. 115 ТК).

Можно ли привлекать его к сверхурочным работам или работе в выходные дни? Будет ли нарушением, если он проработал не 35 часов в неделю, а 42?