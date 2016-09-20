Вопрос-ответ
Сверхурочные во вредных условиях
Работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: при 35-часовой рабочей неделе – 7 часов (ст. 115 ТК).
Можно ли привлекать его к сверхурочным работам или работе в выходные дни? Будет ли нарушением, если он проработал не 35 часов в неделю, а 42?
Согласно ст. 113 ТК работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю. При этом ст. 115 ТК определено, что для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, имеющих особый характер работы, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
– при 35-часовой рабочей неделе – 7 часов;
– при 30-часовой и менее рабочей неделе – 6 часов.
Рабочим считается время...