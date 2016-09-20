Скачать свежий номер газеты

№72 (1979) от 20.09.2016

Войти | Зарегистрироваться

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№72 (1979) от 20.09.2016

19 сентября 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Сверхурочные во вредных условиях

20.09.2016

Работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: при 35-часовой рабочей неделе – 7 часов (ст. 115 ТК).

Можно ли привлекать его к сверхурочным работам или работе в выходные дни? Будет ли нарушением, если он проработал не 35 часов в неделю, а 42?

Согласно ст. 113 ТК работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю. При этом ст. 115 ТК определено, что для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, имеющих особый характер работы, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

– при 35-часовой рабочей неделе – 7 часов;

– при 30-часовой и менее рабочей неделе – 6 часов.

Рабочим считается время...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад

Также читайте:

Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы
Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit