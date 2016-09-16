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№71 (1978) от 16.09.2016

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№71 (1978) от 16.09.2016

15 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Сведения о предыдущей работе

16.09.2016

Оформили сотрудницу на работу, сделали запись в трудовой книжке. Сейчас она принесла справки с нескольких предыдущих мест работы, на которых числилась по паре месяцев, и просит внести записи об этих работах в трудовую книжку.

Как сделать такие записи, если уже внесена запись о приеме на работу в нашу организацию?

Порядок ведения трудовых книжек, в т.ч. заполнение, выдачу трудовых книжек (вкладышей к ним), дубликатов трудовых книжек, расчетов за трудовые книжки (вкладыши к ним), учет и порядок хранения нанимателем, определяет Инструкция о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 «О трудовых книжках» (далее – Инструкция № 40).

Трудовые книжки заполняются нанимателем на работников, работающих свыше 5 дней, в т.ч. поступающих на работу впервые, если работа у данного нанимателя является для работника основной (п. 4 Инструкции № 40).

Лица, принимаемые на работу не впервые, предъявляют нанимателю трудовую книжку (п. 5 Инструкции № 40).

Следо...

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