Сведения о предыдущей работе

Оформили сотрудницу на работу, сделали запись в трудовой книжке. Сейчас она принесла справки с нескольких предыдущих мест работы, на которых числилась по паре месяцев, и просит внести записи об этих работах в трудовую книжку.

Как сделать такие записи, если уже внесена запись о приеме на работу в нашу организацию?