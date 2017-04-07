Сведения о договорах при проведении госзакупок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли письмом от 24.03.2017 № 14-01-06/742-К разъяснило особенности заполнения и размещения сведений о договорах при проведении госзакупок.

Согласно п. 11 Положения о порядке размещения информации о государственных закупках и актов законодательства о государственных закупках на официальном сайте, утв. постановлением Совмина от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Положение), заказчиком (организатором) размещаются в открытом доступе на официальном сайте (www.icetrade.by) и на электронной торговой площадке (www.goszakupki.by, www.zakupki.butb.by) при проведении на ней процедуры государственной закупки сведения о договорах, заключенных по результатам проведения процедур государственных закупок.

Ежегодному размещению в открытом доступе подлежат сведения о договорах, заключенных по результатам всех процедур государственных закупок (открытый конкурс, процедура запроса ценовых предложений, электронный аукцион, процедура закупки из одного источника (например, в 2017 г. размещаются сведения обо всех договорах на потребность 2017 г.)).

Ответственность за полноту, своевременность и до­стоверность размещаемых сведений о договорах несет заказчик (организатор). При проведении процедуры государственной закупки организатором порядок размещения сведений о договорах по результатам проведенных процедур должен быть урегулирован между заказчиком и организатором в договоре на оказание услуг по проведению процедуры государственной закупки.

Согласно абз. 7 ч. 2 п. 10 Положения сведения о договорах, об изменениях и дополнениях к ним, а также о результатах их исполнения размещаются в течение 20 календарных дней с даты подписания договора либо дополнительного соглашения к договору.

Административная ответственность за нарушение порядка проведения государственной закупки предусмотрена ч. 4 ст. 11.16 КоАП.

Порядок заполнения отдельных граф при размещении сведений о договорах следующий.

Графы «Наименование предмета договора» (www.­ icetrade.by, www.goszakupki.by), «предмет договора» (www.zakupki.butb.by) формулируются заказчиком (организатором) в соответствии с наименованием, указанным в договоре, заключенном между заказчиком (организатором) и участником-победителем (участником процедуры закупки из одного источника).

Графа «Номер договора» заполняется точно в соответствии с номером заключенного договора. При заключении дополнительного соглашения к договору заказчиком (организатором) указывается номер первоначального договора и номер дополнительного соглашения.

Исходя из п. 1 ст. 25 Закона от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон) между заказчиком и участником-победителем (участником процедуры закупки из одного источника) по результатам проведенной процедуры госзакупки заключается договор. При этом по результатам каждой процедуры составляется справка о ней (ст. 29 Закона). В случаях отказа отдельных поставщиков (например, субъектов естественных монополий) от заключения новых договоров возможно заключение дополнительного соглашения (как формы договора). Однако Закон не предусматривает возможность пролонгирования заказчиком (организатором) заключенного ранее договора без составления дополнительного соглашения (например, при заключении договора по пункту 1 перечня случаев осуществления государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника (приложение 1 к Закону)).

В графах «Дата заключения договора» (www. icetrade.by, www.goszakupki.by), «Дата договора» (www.zakupki.butb.by) указывается дата заключения договора. При заключении допсоглашения к ранее заключенному договору – дата этого допсоглашения.

В графе «Цена договора» указывается общая стоимость закупаемых товаров, осуществляемых работ, оказываемых услуг по договору на весь срок его действия.

Графа «Цена договора» заполняется в деноминированных белорусских рублях (буквенное обозначение BYN), в т.ч. в случае заключения заказчиком договора в иностранной валюте. При этом стоимость договора указывается в белорусских рублях по курсу иностранной валюты на дату заключения договора.

Графа «Источник финансирования закупки» заполняется из раскрывающегося списка. При закупке за счет смешанного финансирования указывается основной источник финансирования.

В графе «Срок исполнения договора» указывается конечный срок действия договора (дата по формату).

Особенности заполнения заказчиком (организатором) информации по позициям договора:

– при закупке одного товара (работы, услуги) в рамках процедуры закупки сведения по договору совпадут со сведениями по позиции (один целый, неделимый предмет закупки – одна позиция по договору);

– при закупке товаров (работ, услуг) в разрезе лотов – каждый лот будет являться отдельной позицией, по которой требуется заполнение всей совокупности сведений в отдельности по каждой позиции;

– при закупке нескольких товаров (работ, услуг) с одним кодом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» в рамках одной процедуры закупки (лота), но выделении данных товаров (работ, услуг) отдельными позициями в бухгалтерском учете, в т.ч. в товарно-транспортных накладных, заказчику (организатору) необходимо выделять данные виды товаров (работ, услуг) в отдельные позиции в рамках одного договора и, соответственно, заполнять в полном объеме сведения по каждой позиции.

При заполнении сведений по договорам на оказание услуг выделение позиций осуществляется в случаях, когда договор содержит различные виды услуг и когда такое выделение позиций внутри договора возможно.

Графа «Количество единиц позиции предмета договора» – общий объем закупки по позиции. При закупке услуг, работ значение по данной графе равно единице, если закупается один вид услуг, работ.

Графа «Цена позиции» (www.icetrade.by, www. gos­za­kup­ki.by), «Цена позиции договора» (www.zakupki. butb.by) – это общая стоимость позиции договора исходя из всего срока действия договора. Заполняется в деноминированных белорусских рублях (буквенное обозначение BYN), в т.ч. в случае заключения заказчиком договора в иностранной валюте. При этом цена позиции указывается в белорусских рублях по курсу иностранной валюты на дату заключения договора.

В графе «Наименование единицы измерения позиции предмета договора» (www.icetrade.by, www.goszakup­ki.by) по работам указывается – «раб.», по услугам – «усл.».

Графы «Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги) позиции предмета договора» (www.icetrade.by, www.goszakupki.by), «Цена (тариф) за единицу позиции договора» (www.zakupki.butb.by) заполняется из данных в договоре (спецификации). При отсутствии соответствующих данных в договоре цена за единицу позиции рассчитывается заказчиком (организатором) самостоятельно исходя из общей стоимости позиции по договору. Графы заполняются в деноминированных белорусских рублях (буквенное обозначение BYN), в т.ч. в случае заключения заказчиком договора в иностранной валюте.

Графы «Количество единиц позиции предмета договора (информация по исполнению договора)», «Наименование единицы измерения позиции предмета договора (информация по исполнению договора)», «Цена позиции предмета договора (информация по исполнению договора)», «Иные сведения по позиции предмета договора (информация по исполнению договора)» заполняются заказчиком (организатором) по результатам исполнения договора, т.е. фактические данные.

В графе «Иные сведения по позиции предмета договора (информация по исполнению договора)» могут указываться номера актов выполненных работ, оказанных услуг, товаросопроводительных, платежных документов и прочее.

В графу «Фактическая дата исполнения договора» вносится дата исполнения последнего из обязательств по договору (оплата, поставка, подписание акта выполненных работ, оказанных услуг либо иное).

В графу «Дата прекращения обязательств по исполнению договора» вносится дата прекращения обязательств по договору, за исключением прекращения обязательств их исполнением (расторжение договора по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), данные об отказе участника от заключения договора, иные обстоятельства).

При этом в графе «Основание прекращения обязательств по договору» приводится пояснение причины неисполнения, расторжения договора.

В графе «Информация об изменениях и дополнениях договора» указываются сведения об изменениях и дополнениях договора, произведенные в течение срока его действия.

В графе «Основание применения закупки из одного источника» (www.icetrade.by) указывается основание проведенной процедуры закупки из одного источника согласно перечню случаев осуществления государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника согласно приложению к Закону (номер пункта).

Алгоритм заполнения сведений о договорах на www.icetrade.by, www.goszakupki.by и www.zakupki. butb.by размещен на сайте www.mintorg.gov.by в разделе «Регулирование закупок// Разъяснения действующего законодательства».