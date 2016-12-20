Супругу распределили в другой город

Является ли законным распределение мужа и жены в разные населенные пункты? Муж выпускницы работает и постоянно проживает в Витебске, а ее распределяют в Бешенковичи. На комиссии по распределению выпускнице сказали, что в Витебске мест нет, а Витебская область является территорией, подходящей для распределения молодого специалиста.

Да, такое решение законно.

Согласно п. 6 ст. 83. Кодекса для выпускников, которые относятся к категории мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на территории Беларуси, место работы предоставляется по их желанию и при наличии возможности по месту жительства и (или) работы жены (мужа).

В данном случае желание было, но возможность распределить выпускницу по месту работы ее мужа отсутствовала. Поэтому комиссией по распределению принято решение о направлении выпускницы на работу в ближайший к областному центру населенный пункт, в котором есть работа по специальности, что не противоречит законодательству.