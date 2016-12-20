Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9577 руб.

2.0372 руб.

Р (100)

3.2040 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Супругу распределили в другой город

20.12.2016

Является ли законным распределение мужа и жены в разные населенные пункты? Муж выпускницы работает и постоянно проживает в Витебске, а ее распределяют в Бешенковичи. На комиссии по распределению выпускнице сказали, что в Витебске мест нет, а Витебская область является территорией, подходящей для распределения молодого специалиста.

Да, такое решение законно.

Согласно п. 6 ст. 83. Кодекса для выпускников, которые относятся к категории мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на территории Беларуси, место работы предоставляется по их желанию и при наличии возможности по месту жительства и (или) работы жены (мужа).

В данном случае желание было, но возможность распределить выпускницу по месту работы ее мужа отсутствовала. Поэтому комиссией по распределению принято решение о направлении выпускницы на работу в ближайший к областному центру населенный пункт, в котором есть работа по специальности, что не противоречит законодательству.

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit