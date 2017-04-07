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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

«Суммовые» разницы при приобретении основных средств

07.04.2017

Организацией приобретен деревообрабатывающий станок стоимостью 12 000 USD (в т.ч. НДС – 20%). Оплата станка производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты (2.03.2017 г.).

Станок оприходован в бухгалтерском учете 17.02.2017 г. как объект основных средств и введен в эксплуатацию 10.03.2017 г.

Как в бухгалтерском учете отразить разницу, возникшую при оплате станка?

Разницы, возникшие при погашении обязательств в валюте, отличной от валюты обязательства («суммовые разницы»), не включаются в первоначальную стоимость объекта основных средств, а входят в состав расходов (доходов) по финансовой деятельности.

В соответствии с п. 10 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. постановлением Мин­фина от 30.04.2012 № 26 (далее – Инструкция № 26), первоначальная стоимость приобретенных основных средств определяется в сумме фактических затрат...

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