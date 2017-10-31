Суммированный учет и переработка

Что будет являться переработкой для работников с суммированным учетом рабочего времени (учетный период – квартал), работающих в условиях неполной рабочей недели?

Под переработкой понимается сверхурочная работа.

Переход работников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, на 4-дневную оформляется изменением существенных условий их труда (установление неполного рабочего времени) с применением норм ст. 32 ТК и подп. 3.2 п. 3 Декрета № 5, что предполагает письменное предупреждение работников не позднее чем за 7 дней.

Соответственно, работников с суммированным учетом рабочего времени, которые переводятся на режим неполного рабочего времени, как и работников, работающих по 5-дневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, также необходимо письменно предупредить об изменении существенных условий их труда.

При установлении неп...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист