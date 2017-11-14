Суммированный учет для водителя

Правомерно ли установить водителям автомобиля (дежурного) суммированный учет рабочего времени (учетный период – год) со следующим режимом рабочего времени (2 через 2 дня): время начала рабочего дня – 8.00; перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до 14.00; время окончания рабочего дня – 20.00; выходные дни – по графику? Продолжительность смены – 12 часов. Перерыв для отдыха и питания – 1 час.

В организациях, где по условиям производства (работы) невозможно или экономически нецелесообразно соблюдение установленной для данной категории работников ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, может применяться суммированный учет рабочего времени (ст. 126 ТК).

Еженедельная продолжительность рабочего времени при суммированном учете может быть больше или меньше установленной нормы продолжительности рабочего времени в неделю (40 часов).

Наниматель вправе установить такой режим водителю дежурного автомобиля в двух случаях.

1. Особенности режима рабочего вре­мени и времени отдыха для водителей автомобилей, выполняющих внутри­республиканские автомобильные п...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству