Итоги
Сумма дел и исков:
статистика работы белорусских судов
Количество рассмотренных экономическими судами дел об административных правонарушениях существенно сократилось, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховного суда РБ. Зато число осужденных за преступления против порядка осуществления экономической деятельности за год выросло на 5,8%.
В прошлом году экономическими судами рассмотрено 9313 дел об административных правонарушениях – на 23,5% меньше, чем в 2015 г. По 8990 из них (т.е. по 96,5%) наложены административные взыскания (на 25,6% меньше, чем годом ранее). Число рассмотренных дел о незаконной предпринимательской деятельности (ч. 11, ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 12.7 КоАП) сократилось на 30,1% – до 3678, о нарушении правил торговли и оказания услуг населению (ч. 4 ст. 12.17 КоАП) – на 17,8%, до 3863, о нарушении законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками (ст. 12.35 КоАП) – на 20,7%, до 749, о нарушении установленного порядка формирования и применения цен (тарифов) (ст. 12.4 КоАП) – в 2,4 раза, до 243, о нарушении условий и правил осуществления охранной деятельности (ст. 23.57 КоАП) – выросло на 4,7%, до 378.
Также в 2016 г. рассмотрено 680 гражданских исков о восстановлении на работе, из которых удовлетворено 237 (годом ранее – 218 из 671), 4866 – о выплате зарплаты, из которых 4300 удовлетворено (в 2015-м – 4433 из 4931), 2466 – о возмещении имущественного ущерба, причиненного работниками при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, из которых 2322 удовлетворены (в 2015-м – 2218 из 2327), 1634 – по другим трудовым спорам, из которых удовлетворено 1129 (год назад – 1308 из 1859).
Их 35 исков по спорам об авторском праве и смежных правах 31 удовлетворен (годом ранее – 27 из 30), а из 2175 о защите прав потребителей – 1685 (в 2015-м – 1714 из 2235). Из 1085 исков по жалобам на действия государственных органов и иных юридических лиц удовлетворен 321 (в 2015 г. – 296 из 861 иска).
В 2016 г. в первую инстанцию поступило 29 396 экономических дел (на 9,9% меньше, чем в 2015 г.), 89,1% которых были рассмотрены. Среди них 21 639 дел касались имущественных требований, а 4550 – неимущественных (годом ранее – 23 068 и 4538 соответственно). В частности, из 589 дел о проверке законности ненормативных правовых актов, действий (бездействия) должностных лиц требования удовлетворены по 196 (в 2015 г. – 172 из 541), а из 27 жалоб на действия судебного исполнителя – 8 (в 2015-м – 2 из 26).
По делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в 2016 г. поступило 3978 заявлений, из которых 2460 принято к производству, а по 1841 делу производство завершено.
По данным судебной статистики, в 2016 г. осуждено 44 770 лиц (годом ранее – 43 420), в т.ч. 17 352 – за преступления против собственности (на 6,3% больше, чем годом ранее). При этом число осужденных за преступления против порядка осуществления экономической деятельности выросло за год с 481 до 509. В то же время в прошлом году судами признаны невиновными и оправданы 83 человека по обвинению в совершении уголовных преступлений. Среди них 1 человек оправдан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), 217 (незаконное отчуждение вверенного имущества), 233 (Незаконная предпринимательская деятельность), 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).