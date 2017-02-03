Количество рассмотренных экономическими судами дел об административных правонарушениях существенно сократилось, свидетельствуют дан­ные, опубликованные на сайте Верховного суда РБ. Зато число осужденных за преступления против порядка осуществления экономической деятельности за год выросло на 5,8%.

В прошлом году экономическими судами рассмотрено 9313 дел об административных правонарушениях – на 23,5% меньше, чем в 2015 г. По 8990 из них (т.е. по 96,5%) наложены административные взыскания (на 25,6% меньше, чем годом ранее). Число рассмотренных дел о незаконной предпринимательской деятельности (ч. 11, ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 12.7 КоАП) сократилось на 30,1% – до 3678, о нарушении правил торговли и оказания услуг населению (ч. 4 ст. 12.17 КоАП) – на 17,8%, до 3863, о нарушении законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками (ст. 12.35 КоАП) – на 20,7%, до 749, о нарушении установленного порядка формирования и применения цен (тарифов) (ст. 12.4 КоАП) – в 2,4 раза, до 243, о нарушении условий и правил осуществления охранной деятельности (ст. 23.57 КоАП) – выросло на 4,7%, до 378.

Также в 2016 г. рассмотрено 680 гражданских исков о восстановлении на работе, из которых удовлетворено 237 (годом ранее – 218 из 671), 4866 – о выплате зарплаты, из которых 4300 удовлетворено (в 2015-м – 4433 из 4931), 2466 – о возмещении имущественного ущерба, причиненного работниками при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, из которых 2322 удовлетворены (в 2015-м – 2218 из 2327), 1634 – по другим трудовым спорам, из которых удовлетворено 1129 (год назад – 1308 из 1859).

Их 35 исков по спорам об авторском праве и смежных правах 31 удовлетворен (годом ранее – 27 из 30), а из 2175 о защите прав потребителей – 1685 (в 2015-м – 1714 из 2235). Из 1085 исков по жалобам на действия государственных органов и иных юридических лиц удо­в­летворен 321 (в 2015 г. – 296 из 861 иска).

В 2016 г. в первую инстанцию поступило 29 396 экономических дел (на 9,9% меньше, чем в 2015 г.), 89,1% которых были рассмотрены. Среди них 21 639 дел касались имущественных требований, а 4550 – неимущественных (годом ранее – 23 068 и 4538 соответственно). В частности, из 589 дел о проверке законности ненормативных правовых актов, действий (бездействия) должностных лиц требования удовлетворены по 196 (в 2015 г. – 172 из 541), а из 27 жалоб на действия судебного исполнителя – 8 (в 2015-м – 2 из 26).

По делам об экономической несостоятельности (банк­рот­стве) в 2016 г. поступило 3978 заявлений, из которых 2460 принято к производству, а по 1841 делу производство завершено.

По данным судебной статистики, в 2016 г. осуждено 44 770 лиц (годом ранее – 43 420), в т.ч. 17 352 – за преступления против собственности (на 6,3% больше, чем годом ранее). При этом число осужденных за преступления против порядка осуществления экономической деятельности выросло за год с 481 до 509. В то же время в прошлом году судами признаны невиновными и оправданы 83 человека по об­винению в совершении уголовных преступлений. Среди них 1 человек оправдан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), 217 (незаконное отчуждение вверенного имущества), 233 (Незаконная предпринимательская деятельность), 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).