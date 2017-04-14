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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Консультации

Судебным исполнителям – свой закон

14.04.2017

Закон от 24.10.2016 № 440-З «О судебных исполнителях» (далее – Закон), вступающий в силу с 13 мая 2017 г., хоть и небольшой по объему, но достаточно детально определяет правовой статус и компетенцию судебного исполнителя, дополняя и конкретизируя соответствующие положения, содержащиеся в ГПК и ХПК. Рассмотрим его основные новеллы.

Статьей 1 Закона определено, что судебными исполнителями являются лица, которые занимают долж­ности в органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов (далее – ОПИ) и непосредственно заняты в соответствии с должностными обязанностями исполнением судебных постановлений и иных исполнительных документов. Кроме того, установлено, что полномочиями судебного исполнителя могут быть наделены иные работники ОПИ, кроме лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих их деятельность, при исполнении исполнительных документов.

Согласно Закону судебные исполнители при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находят...

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