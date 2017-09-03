Суд ЕАЭС разъясняет

Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд ЕАЭС), который был создан в соответствии с Договором о ЕАЭС, начал функционировать с 1 января 2015 г. Однако за неполных 3 года своей работы он рассмотрел всего 13 дел, и только одно из них выиграл истец.

Причем «счастливым победителем» оказался Минюст России, обратившийся с иском на действия белорусской таможни, которая в одностороннем порядке пересмотрела решения российских таможенных органов, что прямо противоречит положению Договора о ЕАЭС о взаимном признании таких решений. Это, в свою очередь, привело к нарушению одного из основополагающих союзных принципов – свободы движения товаров.

Еще в трех случаях в Суд ЕАЭС заинтересованные госорганы обращались, чтобы получить разъяснения тех или иных вопросов. Так, Минюст Беларуси считал возможным снизить критерии допустимости «вертикальных» соглашений, но ему высшим судебным органом союза было в этом отказано.

Все остальные дела, рассмотренные в Суде ЕАЭС, – это либо обращения субъектов хозяйствования, желающих с помощью этого органа изменить те или иные нормы национального или союзного законодательства, либо попытки отменить принятые таможенными органами решения. И всегда результат для заявителя был неудовлетворительным, даже когда обжаловались акты самой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). И это при том, что формально, исходя из Регламента Суда ЕАЭС, субъект хозяйствования может обращаться в этот орган с иском только в случае, когда его права нарушены именно решениями ЕЭК.

Показательным здесь может быть дело об уплате рентного налога при вывозе угля из Казахстана, рассмотренное «на заре» деятельности высшего судебного органа союза, в 2015 году. Истец хотел, чтобы Суд ЕАЭС заставил эту страну выполнять нормы международных договоров, но получил «исчерпывающий» ответ, что ЕЭК в рассматриваемом случае его права не нарушала. А еще через два года данный налог был признан прямо нарушающим нормы ЕАЭС, но истцу, на долгий срок лишившемуся значительной суммы денег, это вряд ли помогло.

Как показывает опыт объединенной Европы, с развитием интеграционных процессов число судебных дел не уменьшается, а нарастает. При этом претензии чаще начинают предъявлять не компании, а государства или их госорганы. Похоже, наш союз ожидает тот же нелегкий путь. А в Суд ЕАЭС пока лучше обращаться не за решением конкретного дела, а за разъяснениями сложных вопросов.

Автор публикации: Максим СОКОЛОВ