Субсидии для сельского бытового обслуживания

Субъекты хозяйствования, оказывающие бытовые услуги на селе, смогут рассчитывать на финансирование из бюджета. Об этом говорится в Указе от 28.06.2017 № 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания», принятом с целью стимулирования предпринимательской активности, создания рабочих мест, обеспечения качества и доступности бытовых услуг в сельской местности.

В соответствии с Указом, в текущем году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим бытовые услуги населению в объектах бытового обслуживания, расположенных в сельской местности, а также в населенных пунктах, не имеющих объектов бытового обслуживания, могут выделяться средства местных бюджетов в форме субсидий и (или) расходов на увеличение стоимости основных средств на:

приобретение сырья, материалов и комплектующих, необходимых для оказания бытовых услуг населению;

приобретение, ремонт транспортных средств и оборудования, используемых для оказания бытовых услуг, и запасных частей к ним;

строительство объектов бытового обслуживания, расположенных в сельской местности, а также их текущий и капитальный ремонт, реконструкцию.

Финансирование будет выделяться в рамках реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) в сфере бытового обслуживания в порядке, установленном законодательством. Местным исполнительным и распорядительным органам поручено предусмотреть средства на такие субсидии при подготовке проектов нормативных правовых актов об уточнении отдельных показателей местных бюджетов. Таким образом, нерентабельные сельские комбинаты бытового обслуживания могут оказаться на содержании у местных бюджетов.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА